노원구 상계5동 재개발사업 공공지원으로 속도 낸다

공공지원 예산 6억 투입…시 정비사업지 중 최대

서울 노원구 상계5동 주택정비형 재개발사업이 공공지원을 통한 본격적인 조합설립을 추진한다.


  •
오승록 서울 노원구청장이 지난 10일 서울계상초등학교 체육관에서 상계 5동 주택정비형 재개발사업에 대해서 설명하고 있다. 노원구 제공


서울 노원구는 지난 10일 서울계상초등학교 체육관에서 상계동 154-3 일대 토지등소유자를 대상으로 조합직접설립 관련 주민설명회를 개최했다고 11일 밝혔다.

상계동 154-3일대 주택정비형 재개발사업은 신속통합기획 1차 후보지로 선정돼, 지난 4월 17일 주택정비형 재개발구역으로 지정·고시되었다. 사업대상지 면적은 21만 6364㎡에 달한다. 현재는 토지등소유자의 의견에 따라 공공지원을 통한 조합직접설립 방식으로 사업을 추진 중이다.

공공지원 조합직접설립은 공공의 지원을 통해 조합을 설립할 수 있도록 한 것이다. 토지등소유자 과반의 동의를 필요로 하는데, 추진위원회 단계를 생략할 수 있어 사업의 속도가 빨라진다. 주민협의체의 운영은 주민이 하지만 공공지원자가 제도 및 행정 실무 등의 지원을 주고받는다.

공공지원자의 역할은 구에서 맡는다. 주민협의체를 구성하고, 이후 추정분담금 산정, 조합정관 작성, 창립총회 등 사업 진행을 위한 절차를 추진할 계획이다.

사업에 투입되는 공공지원 예산은 약 6억 1250만원이다. 서울시 정비 사업지 중 최대 규모에 해당한다. 구는 공공지원 정비사업전문관리 용역을 포함해 조합설립 지원에 활용할 예정이다. 재개발사업이 마무리되면 최고층수 39층, 26개동, 4591세대 규모의 양질의 명품주거단지로 탈바꿈하게 된다.

오승록 노원구청장은 “상계동 154-3 일대 주택정비형 재개발사업이 주민들의 기대에 부응하고 원활히 추진될 수 있도록 모든 행정적인 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.

서유미 기자
