이민석 서울시의원, 서울기록원 기록물 보존·시민 안전 위한 시스템 재정비 당부



지난 10일 디지털도시국 행정사무감사에서 질의하는 이민석 의원

서울시의회 이민석 의원(국민의힘, 마포1)은 지난 10일 디지털도시국 행정사무감사에서 서울기록원의 기록물 관리 및 보안 시스템 전반의 강화를 당부했다.이 의원은 “최근 국정자원전산망 화재 사고 등으로 공공기관의 데이터 및 자산 관리에 대한 경각심이 높아진 가운데, 서울의 중요 기록물을 영구 보존해야 할 서울기록원의 관리 시스템에 빈틈이 확인되었다”고 밝혔다.이 의원에 따르면 서울기록원은 지난 7월 감사위원회 신속점검 결과 다수의 관리 부실 문제가 지적되었다.주요 지적 사항으로는 ▲비밀기록물 목록을 전용 장비가 아닌 일반 웹서버에 관리한 점 ▲공개 전환 기록물 목록을 공표하지 않거나 폐기 결정 기록물을 장기간 미집행한 점 ▲방문객 출입증으로 보안 구역 접근이 가능했던 점 등이 포함되었다.이 의원은 “특히 서울기록원은 수많은 중요 기록물을 보관함과 동시에, 다양한 체험프로그램을 운영해 연평균 3만 명의 시민이 방문하는 시설인데, 기본적인 재난관리계획조차 수립되지 않았던 것은 기록물 보존과 시민 안전 양쪽 모두에 소홀했던 것”이라고 지적했다.또한 이 의원은 “서울기록원은 서울의 역사를 보존하고, 시민들에게 기록을 통한 새로운 발견과 학습의 기회를 제공하는 중요한 장소”라며 “지적된 문제를 조속히 시정하고, 향후 시스템 강화를 위해 필요한 예산이 있다면 의회 차원에서 적극 지원하겠다”고 말했다.이에 서울기록원장은 “신속점검 결과 지적된 사항에 대해 모두 보완 완료했으며, 향후 기록원 운영에 대한 세심한 관리와 보안을 더욱 강화하겠다”고 답변했다.온라인뉴스팀