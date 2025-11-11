문병근 경기도의원, 수원 원천리천 복원사업·덕영대로 교통난·시설물 안전관리 관련 현안 질의



문병근 의원이 11일 열린 건설국 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 문병근 의원(국민의힘, 수원11)은 11일(화) 열린 건설국 행정사무감사에서 수원시 주요 현안인 원천리천 복원사업, 덕영대로 교통난, 도로시설물 안전관리 등에 대해 집중 질의했다.문 의원은 원천리천 사업이 2017년부터 계획되었으나 중단된 후 지난해 재개된 점을 언급하며, “당초 설계에 수문 필요성이 없었는데 갑자기 필요해진 것에 대해”라고 지적했다. 아울러 “보완설계 완료가 2025년 12월에서 2026년 7월로 미뤄진 것에 대해 사업 지연이 심각하고 설계 기간 연장에 대한 타당한 이유 설명이 필요하다”고 우려했다.건설국장은 “LH 등의 문제로 지연되고 있으며, 도시개발로 유출량이 증가하므로 저류지와 수문이 반드시 필요하다”고 설명하면서 “7월 재설계를 추진해 빨리 정비하겠다”고 답변했다.문 의원은 또한 부곡IC에서 경희대 앞까지 연결되는 덕영대로의 심각한 교통 정체 문제를 제기하며 “우회도로 마련 등 개선 방안이 있는가”라고 질의했다. 건설국장은 “해당 도로는 시군 관할이지만 추가적으로 살펴보겠다”고 답했다.또한 문 의원은 AI 기술을 활용한 도시시설물 안전관리 도입의 필요성을 강조했다.문 의원은 “블랙아이스 감지, 시설물 상태 자동 모니터링 등 선제적 유지관리가 필수적”이라며 “새로운 패러다임 기술을 적극 도입해달라”고 당부했다.건설국장은 “의원 의견에 100% 동감한다”며 “블랙아이스 관리를 위해 AI 도입을 용역 중이며, 향후 다양한 분야에 신기술 도입에 노력하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀