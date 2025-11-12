조용호 경기도의원, 채용 의지 없는 경기아트센터 ... 예산 편성은 현원이 아니라 정원 기준으로



조용호 의원이 12일 경기아트센터를 대상으로 한 2025년 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 문화체육관광위원회 조용호 의원(더불어민주당, 오산2)은 12일(화) 경기아트센터를 대상으로 한 2025년 행정사무감사에서 경기도예술단의 결원 문제와 예산 편성 기준의 부적절함을 지적했다.조용호 의원은 “경기아트센터 예술단은 정원 대비 결원이 10%에 달하는 상황임에도, 2025년 예산이 ‘정원’이 아닌 ‘현원’ 기준으로 편성됐다”며, “이는 애초에 인력 충원의 의지가 없다는 것을 의미하는 것 아니냐”고 질타했다.이어 “정원 기준 예산 편성이 전제돼야, 향후 채용 시 필요한 인건비가 확보돼 원활한 충원이 가능하다”며, “현원 기준으로 예산을 세우면, ‘예산이 없다’는 이유로 임용이 지연되거나 무산되는 구조적 악순환이 반복될 수 있다”고 우려를 나타냈다.아울러 “결원 상태의 장기화는 단원들에게 물리적 피로와 심리적 위축, 그리고 조직에 대한 소속감 저하를 유발할 수 있다”며, “정년퇴직 등 자연 감소분에 대해서도 ‘퇴직 후 충원’이라는 수동적 인력 운영 방침은 예술단 조직력 유지에 결코 바람직하지 않다”고 강조했다.특히, 조용호 의원은 경기아트센터 측이 부족한 인력을 프로젝트 단원 29명으로 운영하고 있다는 설명에 대해서는 “프로젝트 단원에만 의존하는 방식이 정규 단원 충원에 대한 미온적 태도로 연결되는 것 아니냐”며, “이는 단기적 인건비 절감 효과만을 고려한 임시방편일 뿐, 예술단의 지속 가능성과 질적 성장을 위한 방향은 아니다”라고 지적했다.마지막으로 “예산과 조직 운영 모두에서 뚜렷한 계획이 없다면, 예술단의 미래를 지킬 수 없다”면서, “경기아트센터는 보다 적극적이고 전략적인 인력 운영 방침을 수립해, 예술단원들이 안정적으로 창작활동에 전념할 수 있는 기반을 조속히 마련해야 한다”고 촉구했다.온라인뉴스팀