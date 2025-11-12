이오수 경기도의원 “해양안전체험관은 공공안전교육의 최전선... 운영 확대·재정 지원 필요”

경기도의회 농정해양위원회 이오수 의원(국민의힘, 수원9)은 12일 열린 평택항만공사 행정사무감사에서 ‘해양안전체험관 운영 지원사업’의 성과와 과제를 점검하며, 보다 실효성 있는 운영 확대와 예산 반영 필요성을 강하게 제기했다.
이 의원은 “2025년 도비 1억 7천만 원이 투입돼 총 44회, 1,232명의 도민이 체험에 참여했지만, 연간 1천여 명 규모의 운영으로는 도내 수요를 감당하기 어렵다”며, “그럼에도 2026년 본예산에 해당 사업이 미반영된 것은 수요와 성과를 외면한 행정기획”이라고 지적했다.
특히 “현재 체험자의 80%가 학생층에 집중돼 있고, 장애인ㆍ다문화가정ㆍ고령자 등 비학생층은 참여 기회가 부족하다”며, “보다 폭넓은 계층을 대상으로 한 맞춤형 콘텐츠 보완과 함께, 읍면동 행정복지센터나 학교, 마을교육공동체 등을 통한 홍보 체계 개선이 필요하다”고 강조했다.
이 의원은 체험관의 접근성과 인지도를 높이기 위한 구체적 방안도 제시했다.
“많은 도민이 대부도에 해양안전체험관이 있는지도 모르고 있는 실정”이라며 “주요 진입도로변에 체험관을 알리는 간판을 설치하는 방안을 적극 검토해야 한다”고 제안했다.
끝으로 이 의원은 “해양안전체험은 단순한 체험이 아니라, 생명과 직결되는 필수 공공안전 교육”이라며, “예산 확대, 권역별 운영 강화, 체험 대상 다변화 등 전면적인 재설계를 통해 도민 모두가 체감할 수 있는 생활 밀착형 안전정책으로 정착되길 기대한다”고 밝혔다.
