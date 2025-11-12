경기도의회 교육기획위원회, 2026학년도 대학수학능력시험 수험생 응원 메시지 전달

경기도의회 교육기획위원회(위원장 안광률)는 11월 12일(수) 2026학년도 대학수학능력시험을 하루 앞두고 수험생들의 노고를 격려하고 희망의 메시지를 전하기 위해 응원 행사를 열었다.
이번 응원은 2025년도 행정사무감사 일정 중 경기도교육복지종합센터에서 진행됐다. 위원들은 “2026학년도 수능대박을 기원합니다” 문구가 적힌 카드섹션을 들고 따뜻한 격려의 마음을 전했다.
안광률 위원장은 “수능은 단 하루지만, 그날을 위해 흘린 땀방울과 노력의 시간은 누구보다 길고 깊었다”며 “경기도의회는 그 노력의 결실 위에서 모든 수험생이 환하게 웃을 수 있기를 바라며, 여러분의 내일을 진심으로 응원한다”고 덧붙였다.
또한 안 위원장은 “경기도교육청은 유관기관과 긴밀히 협력해 만일의 상황 속에서도 신속히 대응할 수 있는 체계를 갖춰달라”며 “모든 수험생이 공정하고 안정된 환경에서 시험을 치를 수 있도록 만전을 기해달라”고 당부했다.
이날 교육기획위원회 위원들은 한목소리로 “수험생 여러분, 그동안 정말 수고 많았습니다. 끝까지 포기하지 말고, 자신을 믿고 나아가시길 바랍니다”라며 따뜻한 응원을 보냈다.
