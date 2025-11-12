오산시, 지역화폐 운영 ‘우수’ 선정···국비 6억7500만 원 추가 확보

오산시청 전경

경기 오산시는 행정안전부 지역화폐 운영 실적 평가에서 ‘지역화폐 운영 우수지자체’로 선정됐다고 12일 밝혔다.행정안전부가 국비를 교부받은 전국 지자체를 대상으로 실시한 평가로, 오산시는 ▲국비 집행률 우수 ▲발행액 확대 ▲운영성과 등 주요 항목에서 높은 점수를 받았다.우수 지자체 선정으로 오산시는 국비 6억7천500만원(균특 100%)을 추가로 확보해, 오는 17일부터 12월 31일까지 ‘오색전 인센티브 추가 지급’ 이벤트를 추진한다. 지역화폐 결제 시 결제액의 5%를 추가로 지급하는 행사이며, 1인당 지급 한도는 10만 원이다. 지급된 인센티브의 유효기간은 2025년 12월 31일까지로, 예산 소진 시 조기 종료된다.기존 충전 인센티브 10%에 결제 인센티브 5%가 더해져 최대 15%의 혜택을 누릴 수 있다.이권재 오산시장은 “오색전은 단순한 결제 수단이 아니라, 지역 자본이 지역 안에서 선순환되도록 돕는 도시 성장의 중요한 축”이라며 “앞으로도 시민이 체감하는 실질적인 혜택을 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.안승순 기자