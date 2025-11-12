서울Pn

김진명 경기도의원, 여성가족국 사업집행률 점검...“예산은 계획보다 실행이 중요”

김진명 의원이 11일 여성가족평생교육위원회 소관 여성가족국과 여성비전센터 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 여성가족평생교육위원회 김진명 의원(더불어민주당, 성남6)은 11월 11일(화) 여성가족평생교육위원회 소관 여성가족국과 여성비전센터 행정사무감사에서 “사업 집행률이 낮은 사업에 선제적 대응이 필요하다”고 지적하며 예산의 효율적 운용을 주문했다.

김진명 의원은 “예산은 편성보다 집행이 더 중요하다”고 전제하며, “계획된 예산이 제때 도민에게 전달돼야만 진정한 행정 성과로 이어진다”고 강조했다.

김 의원은 경기도 여성가족국이 추진한 사업 중 ‘어린이집 온라인 지도점검 컨설팅’ 사업을 집행 효율화와 투명성 제고의 대표적 성공 사례로 높이 평가했다. 전국에서 유일하게 시행 중인 이 사업은 보육 예산 절감과 시·군 담당자의 행정 역량 강화를 동시에 이루어 행정 혁신의 모범으로 인정받았다.

성공 사례와 대조적으로, 도민의 복지 체감도가 높은 다수 사업에서 심각한 집행률 부진이 발생하고 있음을 지적했다.

집행이 늦어지고 있는 주요 사업으로는 ‘경기 아이듬뿍 지원(13%)’, ‘공동직장어린이집 확충 지원(50%)’, ‘무상보육 5세 지원(50%)’, ‘민간가정어린이집 보육여건 개선사업(0%)’, ‘입양 교육지원센터 설치·운영(0%)’ 등을 거론했다.

김 의원은 “예산 집행률은 단순 수치가 아니라 행정 신뢰를 나타내는 중요한 지표”임을 강조하며, 집행 부진 사업에 대한 특단의 대책을 촉구했다.

