이선구 경기도의원, 한국장애인부모회 경기도지회와 장애인복지 예산 관련 정담회 개최

이선구 의원이 11월 12일, 경기도의회 중회의실에서 한국장애인부모회 경기도지회 회원 30여 명과 함께 정담회를 갖고 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 보건복지위원장 이선구 의원(더불어민주당, 부천2)은 11월 12일(수), 경기도의회 중회의실에서 한국장애인부모회 경기도지회 회원 30여 명과 함께 정담회를 열고, 2026년도 경기도 장애인 복지 예산안 감액 문제에 대해 심도 있게 논의했다.

이날 정담회는 협회 측의 요청으로 마련된 자리로, 가족지원센터, 직업재활시설 등 주요 사업 예산이 감액된 데 따른 현장의 우려가 집중적으로 제기됐다.

이선구 위원장은 “경기도의회 보건복지위원회 위원들 모두 복지예산 삭감을 매우 심각하게 인식하고 있으며, 도민의 삶과 복지현장이 흔들리지 않도록 끝까지 지켜내겠다”고 밝히며, 예산심의 과정에서의 분명한 원칙과 의지를 강조했다.

이 위원장은 “예고나 사전 통보 없이 일몰된 사업은 결코 받아들일 수 없으며, 장애인과 복지종사자 등 일자리에 관한 예산 삭감도 용납할 수 없다. 또한 현장의 실태와 목소리를 고려하지 않은 기계적 예산편성 역시 인정할 수 없다”고 말했다.

이 위원장은 또한 “보건복지위원회는 이미 복지국장 등 관계 공무원에게 이러한 입장을 전달했다”며 “위원회 차원에서 결연한 의지로 예산심의에 임하고, 도민의 복지권과 현장의 지속성을 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.


