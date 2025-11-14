관악, 1인가구 전입 청년에 ‘웰컴키트’

응급의약품 등 맞춤형 자취 용품

서울 관악구가 전입한 1인가구 청년을 환영하기 위해 제공하는 ‘웰컴키트’.

관악구 제공

전국 최초 청년친화도시로 지정된 서울 관악구는 1인가구 전입 청년에게 ‘웰컴키트’를 제공한다고 13일 밝혔다.청년 웰컴키트에는 ▲응급 의약품(15종) ▲천연 수세미 ▲캐릭터 장바구니 ▲전입 환영 엽서 등 1인가구 청년에게 필요한 ‘맞춤형 자취 용품’을 담았다. 전입 환영 엽서에는 관악구와 서울시의 청년정책·시설 정보를 확인할 수 있는 QR코드를 담았다. 웰컴키트는 청년친화도시 관악의 새 네이밍(청춘대로, 관악)과 캐릭터(관악이, 별냥이)를 활용한 스페셜 굿즈로 제작됐다. 지난 1일 이후 ﻿전입한 주민 중 1986년부터 2006년까지 출생한 ‘청년 1인가구’에 제공된다.박준희 관악구청장은 ﻿“관악구에 첫 둥지를 마련하는 청년의 정착을 돕는 게 곧 관악구의 미래와 성장을 위한 첫걸음이 될 것”이라고 말했다.김주연 기자