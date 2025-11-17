용산 ‘안전한 겨울나기’

한파·폭설 선제 대응 종합대책



서울 용산구가 다가오는 겨울철을 맞아 주민들이 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 겨울철 종합대책을 마련하고 4개월간 추진한다고 13일 밝혔다.용산구 관계자는 “기후 변화로 인한 한파와 폭설 등 자연재해의 빈도와 강도 증가에 대응해 마련한 대책”이라고 설명했다. 올해는 취약계층 보호 및 안전 사각지대 해소, 안정적 에너지 공급, 미세먼지 저감 등 생활 밀착형 대책을 중점적으로 마련했다.우선 소규모 스마트쉼터인 ‘냉온사랑방’ 3곳을 추가해 모두 6곳을 운영한다. ‘내 집·점포 앞 눈치우기 인센티브 제도’를 신설, 제설 사각지대 해소에도 나선다. 구릉지대가 많은 용산의 지형에 따라 주민 안전을 위해 스마트 원격 도로열선을 지난해 24곳에서 18곳을 추가해 올해 42곳으로 대폭 확대했다. 한파 위기 단계별 대응체계를 구축해 평상시에는 ‘한파 상황관리 특별전담조직(TF)’를, 특보 발령 시에는 ‘한파대책본부’를 가동한다.박희영 용산구청장은 “다가오는 겨울철, 구민의 안전이 무엇보다 최우선”이라고 강조했다.서유미 기자