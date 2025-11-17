서대문구 “시 금연사업 최우수상 4년 연속 수상”

학교 주변 금연구역 확대 지정, 이동금연클리닉 운영



서대문구 제공

서울 서대문구는 최근 서울시가 주최하고 서울시통합건강증진사업지원단이 주관한 ‘2025년 금연사업 성과대회’에서 금연환경조성 분야 최우수상을 수상했다고 17일 밝혔다.서대문구 관계자는 “연속 수상의 결실을 이뤄 지역주민 건강증진을 위한 ‘앞서가는 금연도시’로서의 위상을 더욱 확고히 했다”고 설명했다.구는 청소년 간접흡연 피해 예방을 위해 올해 들어 초중고교 주변으로 금연구역 10곳을 확대 지정하고 보도에 금연구역 안내표지를 설치했다. 어린이와 청소년 대상 금연 교육을 적극 실시한 점이 높은 평가를 받았다.또 간접흡연 피해 예방 및 금연상담을 위해 구내 기업체 및 병원들과의 협력으로 ‘찾아가는 이동금연클리닉’을 운연했다. 아울러 구내 대학 및 기관들과 적극 협력하면서 민원다발지역의 특성에 맞춰 금연홍보 및 캠페인을 벌였다.이성헌 서대문구청장은 “청소년 흡연예방 교육과 이동금연클리닉 사업을 확대하는 등 ‘건강한 서대문 금연도시’를 만들기 위해 더욱 매진하겠다”고 밝혔다.서유미 기자