개통 1주년 중구 남산자락숲길…월 6만명 찾는 ‘도심 속 힐링명소’



남산자락숲길

서울 중구 남산자락숲길에서 한 주민이 무장애 데크길을 걸어 내려가고 있다.

중구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

다음달 개통 1주년을 맞는 서울 중구 남산자락숲길은 월평균 약 6만명이 다녀간 것으로 나타났다.17일 서울 중구에 따르면 지난해 12월 26일 전구간 개통된 남산자락숲길 방문객은 월평균 5만 8000여명으로 집계됐다. 무학봉근린공원에서 반얀트리 호텔까지 총 5.14㎞에 이르는 무장애 친화 숲길인 이곳은 지난해 중구가 실시한 ‘중구 정책 톱10’ 만족도 조사에서 ‘주민에게 가장 든든한 힘이 되어준 정책’ 1위에 올랐다. 구비 투입 없이 전액 국비와 시비 등 총 60억원이 투입됐다.16개 진출입로가 주택가 곳곳과 연결돼 있어 관광객뿐만 아니라 일반 주민들이 쉽게 접근할 수 있다.올해 9월부터 시범 운행 중인 무료공공셔틀 ‘내편중구버스’ 5개 노선도 숲길 주요 입구 6곳을 지난다. 지난해 2월 서울시 최초로 개통된 대현산배수지공원 모노레일을 이용하면 산책로 입구까지 3∼4분 만에 올라갈 수 있다. 2027년에는 청구동 마을마당에 엘리베이터 2대도 들어선다.나무를 함부로 베어내지 않으면서 누구나 편하게 오를 수 있는 무장애 친화 숲길을 만든 것도 특징이다. 데크 군데군데 구멍을 뚫어 기존 수목을 보존하고, 숲길 주변에 꽃과 나무 6만주를 추가로 심었다. 곳곳에서 전망대·포토존·황토길·유아숲체험원도 만날 수 있다.중구는 남산자락숲길과 남산순환로를 잇는 ‘녹지연결로(생태통로)’를 조성하기 위해 설계 등 절차를 진행 중이다. 반얀트리 호텔에서 국립극장으로 이어지는 새로운 길이 완성되면 중구의 동쪽과 서쪽이 숲길로 연결된다.김길성 중구청장은 “중구는 ‘남산’이라는 명품 숲을 품고 있는 도시”라며 “남산을 통해 ‘중구에 사는 자부심’이 높아지도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.김주연 기자