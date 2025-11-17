개통 1주년 중구 남산자락숲길…월 6만명 찾는 ‘도심 속 힐링명소’

17일 서울 중구에 따르면 지난해 12월 26일 전구간 개통된 남산자락숲길 방문객은 월평균 5만 8000여명으로 집계됐다. 무학봉근린공원에서 반얀트리 호텔까지 총 5.14㎞에 이르는 무장애 친화 숲길인 이곳은 지난해 중구가 실시한 ‘중구 정책 톱10’ 만족도 조사에서 ‘주민에게 가장 든든한 힘이 되어준 정책’ 1위에 올랐다. 구비 투입 없이 전액 국비와 시비 등 총 60억원이 투입됐다.
16개 진출입로가 주택가 곳곳과 연결돼 있어 관광객뿐만 아니라 일반 주민들이 쉽게 접근할 수 있다.올해 9월부터 시범 운행 중인 무료공공셔틀 ‘내편중구버스’ 5개 노선도 숲길 주요 입구 6곳을 지난다. 지난해 2월 서울시 최초로 개통된 대현산배수지공원 모노레일을 이용하면 산책로 입구까지 3∼4분 만에 올라갈 수 있다. 2027년에는 청구동 마을마당에 엘리베이터 2대도 들어선다.
나무를 함부로 베어내지 않으면서 누구나 편하게 오를 수 있는 무장애 친화 숲길을 만든 것도 특징이다. 데크 군데군데 구멍을 뚫어 기존 수목을 보존하고, 숲길 주변에 꽃과 나무 6만주를 추가로 심었다. 곳곳에서 전망대·포토존·황토길·유아숲체험원도 만날 수 있다.
중구는 남산자락숲길과 남산순환로를 잇는 ‘녹지연결로(생태통로)’를 조성하기 위해 설계 등 절차를 진행 중이다. 반얀트리 호텔에서 국립극장으로 이어지는 새로운 길이 완성되면 중구의 동쪽과 서쪽이 숲길로 연결된다.
