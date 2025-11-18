서울Pn

검색

노원구, 2026년 1조 3625억원 예산안 편성

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘10분 도시’ 강남스타일~

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

폭포 절벽의 스크린 변신… 동대문 밤은 365일

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

도봉구-중국 베이징 창평구, 자매결연 30주년 사

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

강북구, 식품 및 공중위생 서비스 우수 구민 35명 표창

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

이순희(앞줄 가운데) 서울 강북구청장이 지난 14일 구청 기획상황실에서 열린 ‘2025 위생 서비스 향상 유공자 표창 수여식’에서 수상자들과 기념 촬영을 하고 있다. 강북구 제공


서울 강북구는 최근 구청 기획상황실에서 ‘2025 위생 서비스 향상 유공자 표창 수여식’을 열고 식품과 공중위생 분야 발전에 기여한 구민 35명에게 표창을 수여했다고 18일 밝혔다.

수상자는 모범 음식점과 위생 등급제 지정업소 영업자 20명과 공중위생 서비스 최우수 업소 10명, 어린이와 사회복지 급식 관리 지원센터 및 외식업중앙회 강북구지회 관계자 3명, 소비자 식품위생감시원 2명 등이다.

이들은 청결한 영업 환경 조성과 식중독 예방 관리, 친절 서비스 제공과 위생 관리 모범 실천 등 지역 내 위생 문화 향상에 앞장서 왔다.

구 역시 민관 협력 기반 위생 문화를 확산하기 위해 식품 위생 길라잡이를 제작 및 배부하고, 공중위생 서비스 평가 결과 공개와 맞춤형 위생 지도, 소비자 참여형 감시활동 등 다양한 정책을 추진하고 있다.

이순희 구청장은 “깨끗하고 안전한 위생 환경은 주민의 삶의 질을 높이는 기본”이라며 “앞으로도 구민이 안심하고 이용할 수 있는 식품 및 공중위생 환경 조성을 위해 우수 업소와 종사자, 그리고 구가 함께 힘을 내자”고 말했다.


임태환 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

600년 남대문시장 ‘글로벌 헤리티지 시장’으로 진

서울시 혁신 프로젝트 발표

“이순신 1545!”… 중구 새 정신, 2만명 화답

김길성 구청장, 이순신 축제 참여

‘복지만 7000억’ 관악 예산 3년 연속 ‘1조원

구, 내년 예산안 1조 922억원 제출

중랑, 주택개발사업 전문가 초청 토론회 개최

10·15 대책 이후 건설 동향 파악 류경기 구청장 “현장 의견 경청”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr