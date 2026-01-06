한겨울에 ‘봄의 전령’ 나비를 만나다

유정희 서울시의원, 서부선 경전철 민자사업
김동욱 서울시의원, 전국 최초 ‘결혼준비
박명수·황세주 경기도의원, 안성 의용소방대
경기도의회 포천상담소, 2026년 새해 시
천호·성내 더 한강 가까이, 암사 역사·생태 활용…
이수희 강동구청장
강서, 기초지자체 첫 ‘한국 비즈 엑스포’ 3월 개
안양천~개화산 둘레길 완공 등
달라지는 49개 핵심사업 공개
동대문, 노인 일자리 3846명으로 늘렸다
지난해보다 13.8% 468개 확대
구로 마음 편의점 활짝
1인 가구 누구나 잠깐 쉬어 가는 공간
“인간·자연 공존하며 힐링”… 세계
광주, ‘청년정책 우수기관’ 대통령
광주시가 광주청년 일경험드림, 청년드림은행, 인공지능(AI)사관학교 등 청년정책 추진 성과를 인정받…
화천산천어축제 준비 한창
서울윈터페스타 1098만명 찾았다
전남, 중학교 1·2학년에 월 5만원
전남도교육청이 전국 최초로 초등학생에게 지급하고 있는 학생교육수당이 중·고등학생까지 확대될지 관심을…
“지역사회와 함께 성장”, 백석학원
