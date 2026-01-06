제주 워케이션 생활인구 누적 10만명 돌파

평균 4박5일 체류… 64만원 소비

862억 생산유발, 927명 취업유발

제주에서 ‘일하며 머무는’ 사람이 10만명을 넘어섰다. 관광을 넘어 새로운 지역 체류 모델로 ‘워케이션’(휴가지 원격 근무)이 제주에서 자리를 잡아가고 있다.제주도는 지난해 12월 28일 기준 워케이션 누적 생활인구가 10만 360명을 기록했다고 5일 밝혔다. 경제 효과는 수치로 확인된다. 제주연구원이 워케이션 참여자를 분석한 결과, 평균 체류 기간은 4박 5일로, 1인당 평균 소비액은 약 64만원으로 나타났다. 이를 합산한 누적 소비 규모는 약 640억원에 이른다.파급 효과도 적지 않다. 생산유발효과 862억원, 부가가치 유발효과 306억원, 취업 유발효과 927명으로 분석됐다. 워케이션이 단순한 관광 소비를 넘어 지역 산업과 고용에 영향을 미치고 있다는 의미다.도는 지난 2023년 시범 운영을 시작으로 2024년 민간 파트너 시설과 관련 프로그램을 확대했다. 현재 제주·서귀포·함덕 등에 공공 오피스를 운영하고 있다. 지난해 11월에는 함덕에 글로벌 특화 오피스를 개관하고 바우처(1인당 30만원 지원) 등 인센티브 체계도 손질했다.김미영 도 경제활력국장은 “잠깐 머무는 여행’에 그치지 않고, 일자리 창출과 기업 유치, 지역 상생으로 이어지는 새로운 생활경제 모델로 자리 잡도록 하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자