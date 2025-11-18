오준환 경기도의원, CJ라이브시티 무산 부른 ‘한류천 수질 문제’... 경기도가 책임지고 직접 나서라



오준환 의원이 17일 보건환경연구원 대상으로 한 2025년도 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 도시환경위원회 오준환 의원(국민의힘, 고양9)이 17일(월) 보건환경연구원을 대상으로 한 2025년도 행정사무감사에서 CJ라이브시티 협약 해제의 주요 원인 중 하나였던 한류천 수질 문제를 지적하며, 경기도 차원의 지원과 대책을 마련해 줄 것을 촉구했다.오준환 의원은 “한류천은 K-컬처밸리, 일산테크노밸리, 킨텍스, 고양방송영상밸리, 기업성장센터 등 주요 거점을 지나는 중요한 소하천임에도, 최근 4년간 수질이 지속적으로 ‘나쁨’ 단계에 머물러 있다”며, 적극적인 개선 필요성을 강조했다.이어 오 의원은 “2024년이 최근 중 가장 수질이 악화된 것으로 나타났고, 월별 수치 또한 크게 변동하고 있다”며, “이는 단순한 강우량 영향이 아니라 생활하수 유입 등 구조적 오염원 규명이 필요하다는 신호”라고 지적했다.이에 대해 보건환경연구원장은 “생활하수와 비점오염원 등 복합적인 요인으로 변동성이 큰 상황이며, 현재 수질은 3~4등급 수준인 ‘약간 나쁨’ 상태를 유지하고 있다”고 설명했다.또한, 오 의원은 “고양시는 한류천을 3급수 수준으로 만들기 위한 수질개선사업을 추진 중이며, 과거에는 CJ라이브시티와의 협약에도 2급수로 만들겠다는 계획도 있었다”고 언급했다. 이어 “주민들도 2급수 달성이 불가능하다면 복개를 요구하는 민원을 제기하고 있는데, 실제로 2급수 달성이 가능한지”를 질의했다.이에 대해 북부지원장은 “경기도가 고양시에 사업을 넘긴 이후에 고양시에서 꾸준한 준설 공사를 해온 것으로 알고 있다”며, “현재 고양시 목표는 3급수를 목표로 하고 있기 때문에 2급수로 끌어올리기 위해서는 새로운 계획이 필요하고 막대한 예산도 소요될 것이므로 현실적으로는 어려울 것으로 본다”고 답했다.오준환 의원은 “2021년 경기도와 GH가 고양시에 한류천수질개선비로 125억 원을 지원해 수질개선 공사를 추진하고 있는 것으로 알고 있으며, 내년 중류부 공사가 마무리되면 3급수 수준까지는 회복될 것으로 보고 있다”며, “경기도 차원에서도 지속적인 수질 모니터링과 지원을 통해 한류천 문제로 인해 사업이 또다시 무산되거나 지연되는 일이 없도록 해야 한다”고 강조했다.이어 오 의원은 “한류천 주변에는 약 100만 평 규모의 대규모 개발사업이 진행되고 있으며, 한류천 수질 문제는 CJ라이브시티 협약 해제에도 중요한 요인으로 작용했다”고 지적했다.또한 오 의원은 “복개를 결정할 경우, 약 2,000억 원의 막대한 재원이 필요한 만큼 고양시만의 노력만으로는 한계가 있다”며, “한류천 수질 문제가 더 이상 K-컬처밸리 사업 추진에 발목을 잡지 않도록 경기도가 보다 주도적이고 적극적으로 수질 개선에 나서야 한다”고 강조했다.마지막으로 오 의원은 “관리 주체가 고양시로 넘어갔다고 해서 모든 부담을 지자체에만 떠넘겨서는 안 된다”며, “한류천 문제는 지방하천 전반으로 확산될 수 있는 사안이고 CJ라이브시티 협약해제의 주요 원인이었던 만큼, 경기도가 책임지고 실질적인 지원과 대책을 마련해야 한다”고 강력히 촉구했다.온라인뉴스팀