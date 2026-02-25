서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울, 야간에도 맞벌이 가정 아이 돌본다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“집값 담합 무관용 수사”…서울시, 집중 대응

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 강서구, 24일 ‘지역 균형발전 주민 설명회

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

민간과 손잡고 425억 ‘중랑동행 창업펀드’… 지

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

겨울이  아쉬워… 눈  내리는  전라감영

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

겨울이  아쉬워… 눈  내리는  전라감영
전북 전 지역에 낮 한때 대설주의보가 내려진 24일 전북 전주시 완산구 전라감영에 흰 눈발이 흩날리고 있다.
전주 연합뉴스


전북 전 지역에 낮 한때 대설주의보가 내려진 24일 전북 전주시 완산구 전라감영에 흰 눈발이 흩날리고 있다.

전주 연합뉴스
2026-02-25 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

자부심이 된 교육·교통·복지… “중랑에 살아서 좋아

류경기 중랑구청장

강남의 12년 정성… 대학 입시 3관왕

구·아동보호시설 힘 합쳐 돌본 청소년, 서울 주요 대학 3곳 합격

이순희 강북구청장, ‘내 삶에 힘이 되는 강북’ 출

“국민들 강북구 이해하는 데 도움이 되길”

“도심 금싸라기 땅, 텃밭으로 내어드려요”…영등포구

도시텃밭, 가구당 6㎡ 내외 무료 임차

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr