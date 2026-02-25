겨울이  아쉬워… 눈  내리는  전라감영

서준오 서울시의원, 노원구 상계동 희망촌
박승진 서울시의원, 중랑구 묵동 청년안심주
경기도의회 독도사랑·국토사랑회 “다케시마의
박재용 경기도의원, 장애인 정책은 시혜가
자부심이 된 교육·교통·복지… “중랑에 살아서 좋아
류경기 중랑구청장
강남의 12년 정성… 대학 입시 3관왕
구·아동보호시설 힘 합쳐 돌본 청소년, 서울 주요 대학 3곳 합격
이순희 강북구청장, ‘내 삶에 힘이 되는 강북’ 출
“국민들 강북구 이해하는 데 도움이 되길”
“도심 금싸라기 땅, 텃밭으로 내어드려요”…영등포구
도시텃밭, 가구당 6㎡ 내외 무료 임차
당진 호박·고구마로 만든 ‘K-약과’
기후위기대응 4연속 A등급… 서울,
따뜻한 남녘은 벌써 ‘꽃망울’ … 상
안산시, “‘in산in해 안산여행 캐
호서대 유아교육과, 교원양성기관평가
서울영커리언스 캠프 참여자 200명
서울시가 청년(young)·경력(career)·경험(experience)을 연결하는 취업 지원 프로…
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
광화문 사옥: 서울시 중구 세종대로 124 (태평로1가 25) , 강남 사옥: 서울시 서초구 양재대로2길 22-16 (우면동 782) l 대표전화 : (02) 2000-9000
인터넷서울신문에 게재된 콘텐츠의 무단 전재/복사/배포 행위는 저작권법에 저촉되며 위반 시 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright © 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지