안산시, “‘in산in해 안산여행 캐릭터 잡기 챌린지’ 참여하세요”

경기 안산시는 오는 3월부터 6월까지 4개월간 ‘in산in해 안산여행 캐릭터잡기 챌린지’를 운영한다고 23일 밝혔다.이 챌린지는 모바일 앱을 통해 관내에 출현하는 안산시 캐릭터를 잡는 게임형 프로그램으로 총 2회차로 진행된다. 1회차는 3월부터 4월까지 안산 12경을 주제로 한 관광지를 중심으로, 2회차는 5월부터 6월까지 ‘걸으며 만나는 안산’을 테마로 걷기 좋은 길을 소개하며 캐릭터 잡기 챌린지가 진행된다.1회차 챌린지는 안산 12경을 주제로 여행의 재미를 주면서 기념품도 제공한다.지도에 출현하는 캐릭터를 따라 관광지를 방문해 캐릭터를 클릭하면 마일리지를 받을 수 있고, 앱 내 게시판을 통해 관내 업체(식당, 카페) 인증 후기 이벤트에 참여하면 모바일 기프티콘도 받을 수 있다.캐릭터가 출현하는 관광지는 대부도와 안산 시내의 문화·생태 명소를 포함한 총 11곳으로 구성된다. 안산 12경을 주제로 대부도 6개소(시화호 조력발전소, 대부해솔길, 구봉도 낙조, 탄도 바닷길, 풍도, 바다향기수목원)와 안산 시내 5개소(안산갈대습지, 다문화거리, 김홍도길, 수암봉과 안산읍성, 호수공원과 무궁화동산)다.챌린지에 참여한 관광객은 모은 마일리지에 따라 기념품을 신청할 수 있다. 기념품은 매월 추첨을 통해 다음 달에 지급되며, 마일리지에 따른 지급 내용은 ▲5000마일리지 적립 시 모바일 기프티콘 5000원 권 ▲1만 마일리지 적립 시 안산다온상품권 충전 1만 5000원 권 ▲게시판을 통한 후기 인증(관내 식당·카페 이용) 시 모바일 기프티콘 5000원 권이다.이민근 안산시장은 “새로워진 안산여행 캐릭터잡기 챌린지를 통해 안산을 방문하는 관광객들에게 색다른 재미와 추억을 제공할 예정이다”며 “숨겨진 안산의 매력을 널리 알려 더 많은 관광객이 찾아오는 안산을 만들겠다”고 밝혔다.안승순 기자