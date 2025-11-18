성동구, 도심으로 신선한 공기 불어넣는 ‘성수초 바람길숲’ 조성

미세먼지 저감용 수목, 가을꽃 마련

도심 속 아이들 위한 생태정원 조성



성동구 성수초등학교 옥상에 조성한 ‘바람길숲’ 모습. 성동구 제공

서울 성동구는 성수초등학교 옥상 공간을 활용해 도심에 신선한 공기를 불어넣는 ‘바람길숲’을 조성했다고 18일 밝혔다.‘바람길숲’은 도시 외곽 산과 하천 등에서 생성되는 자연의 찬 바람을 도심 내부로까지 유도하고 확산하도록 해 열섬현상 완화 및 미세먼지 저감 등 기후변화에 대응하는 도시숲이다.구는 지난해부터 강변북로변 성수대교 북단에 바람길숲을 조성한 데 이어 올해는 성수초등학교 옥상에 바람길숲을 추가 조성했다.이번에 조성한 ‘성수초 바람길숲’은 총 540㎡ 규모의 학교 옥상 공간을 활용해 단순한 녹지 조성을 넘어 교육적 가치와 생태적인 정원으로 만드는 데 중점을 뒀다. 미세먼지 저감 효과가 높은 수국·병꽃나무 등 10종의 수목 1123주를 비롯해 대표적 가을꽃인 구절초 등 7종의 초화류 1500본을 심었다.정원오 성동구청장은 “도심 녹색공간은 도시 일상에서 치유와 여유를 더해줄 뿐만 아니라 미세먼지 저감 등 기후변화에도 효과적으로 대응하는 해법”이라며 “도시숲과 정원을 지속적으로 확충하여 녹색복지를 실현하는 ‘일상정원 도시 성동’을 만들어가겠다”고 말했다.유규상 기자