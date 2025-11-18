과천시, 수돗물 조기 안정화에 예비비 11억 투입···내년 여과지 개량사업 86억 편성

신계용 “응급 대응 넘어 ‘수질 안전화’ 중장기 보완책 마련하겠다”



신계용 과천시장이 지난 14일 수돗물 유충 발생 관련 긴급대책회의를 주재하고 있다. (과천시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 과천시는 최근 수돗물 유충 발생에 따른 시민 불편을 최소화하기 위해 예비비 11억 원을 투입해 정수시설 보수·개선 조치를 즉시 시행한다. 또 내년도 예산안에 86억 원 규모의 여과지 개량사업을 신규 반영하는 등 단·장기 종합적인 대응에 나선다고 18일 밝혔다.과천시는 단기간 내 취약 지점을 해소하기 위해 △여과8810502지 여과사 교체 △침전지 볼파동 장치 설치 △배수지 미세여과시설 설치 △정수장 환경정비 등을 포함한 긴급 설비 보수 사업을 추진 중이다. 앞서 배수지 3개소에 미세여과시설 설치를 마쳤다.또한 유사 사례 재발을 구조적으로 차단하기 위해 내년도 예산안에 약 86억 원 규모의 여과지 개량사업을 계속비로 반영해 추진할 계획이다.이와 함께 사전 대응 매뉴얼 정비, 설비 개선 예산 지속 확보, 한강유역환경청·한국수자원공사와의 협업체계 강화 등 전방위적 대응을 나섰다.신계용 과천시장은 “이번 조치는 단순한 응급 대응을 넘어 수질 안전을 구조적으로 강화하기 위한 중장기적 보완책을 마련하는 과정”이라며 “예비비 집행과 내년도 예산 사업이 차질 없이 추진되도록 모든 행정적 조치를 이어가겠다”라고 밝혔다.안승순 기자