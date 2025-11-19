김재훈 경기도의원, ‘2025년 경기 고립·은둔 청년 지원사업 포럼’ 참석



김재훈 의원이 18일 수원유스호스텔 스타트홀에서 열린 ‘2025년 경기 고립·은둔 청년 지원사업 포럼 – 우리가 만드는 나와(with me), 볼만한 세상’에 참석해 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 여성가족평생교육위원회 김재훈 의원(국민의힘, 안양4)은 18일(화) 수원유스호스텔 스타트홀에서 열린 ‘2025년 경기 고립·은둔 청년 지원사업 포럼 – 우리가 만드는 나와(with me), 볼만한 세상’에 참석했다.이번 포럼은 경기도가 추진 중인 고립·은둔 청년 지원사업의 성과를 공유하고, 중앙정부 및 민·관·당사자 관점에서 향후 정책 방향을 논의하는 자리로, 관련 기관과 전문가, 당사자, 도민 등 약 100여 명이 참석했다.김재훈 의원은 축사를 통해 “고립·은둔 청년을 향한 경기도의 정책적 관심과 노력이 점차 구체화되고 있다는 점이 매우 의미 있다”며, “현장의 목소리가 정책으로, 정책이 실제 변화로 이어질 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.또한 김 의원은 “청년의 고립과 은둔 문제는 단순한 개인 문제가 아니라 지역사회 전체가 함께 풀어가야 할 과제”라며 “도 차원의 지원뿐 아니라 시·군과 지역사회기관이 함께 협력하는 체계적인 지원 모델이 필요하다”고 강조했다.이어 “청년들이 다시 사회로 나올 수 있도록 심리·정서 지원, 사회참여 촉진, 자립 기반 마련 등 종합적이고 지속 가능한 정책 마련을 위해 도의회에서도 적극적으로 역할을 하겠다”고 밝혔다.한편 이날 포럼에서는 ▲경기도 고립·은둔 청년 지원사업 성과 발표 ▲중앙정부 정책 방향 공유 ▲현장 및 민간기관의 경험 발표 ▲고립·은둔 청년 당사자의 목소리 ▲전문가 종합토론 등이 진행되며, 고립·은둔 청년을 위한 정책적 보완점과 향후 과제를 폭넓게 논의했다.온라인뉴스팀