이재준 수원특례시장, “‘수원 대전환’ 향해 2026년 힘차게 뛰겠다”



이재준 수원시장이 19일 제397회 수원특례시의회 제2차 정례회에서 2026 시정연설을 하고 있다. (수원시 제공)

이재준 수원특례시장은 “2026년에는 모든 정책사업의 혁신 방향을 ‘시민 체감’으로 다시 정립해 최종 목표인 수원 대전환을 향해 힘차게 뛰겠다”라고 각오를 다졌다.이 시장은 19일 제397회 수원특례시의회 제2차 정례회에서 2026 시정연설을 통해 “2026년 수원시 시정 기조는 ‘시민 체감, 수원 대전환’”이라며 “수원 대전환을 앞당길 세 가지 핵심 키워드는 문화관광, 첨단과학연구, 시민의 삶”이라고 밝혔다.2026년 수원시 본예산안 총규모는 2025년(3조 1899억 원)보다 10.3% 증가한 3조 5190억 원이다.이 시장은 “민선 8기 첫해부터 올해 말까지 2300억 원에 가까운 지방채를 상환하는 등 수원시는 아끼고 절약하면서 재정 운용 성과를 거뒀다”며 “재정 성과를 바탕으로 여·야·정이 함께 시민 체감 숙원사업을 마련했다”라고 덧붙였다.시민 체감 숙원사업은 ▲첫째 아이 지원금을 신설하고, 둘째 아이 지원금을 확대하는 ‘수원시민 출생지원금’ ▲11~18살 여성 청소년의 생리용품 구입비를 지원하는 ‘청소년 생리용품 지원’ ▲70세 이상 수원시민은 누구나 버스를 무료로 이용할 수 있는 ‘어르신 무상교통’ ▲65세 이상 수원시민에게 백신비용을 무료로 지원하는 ‘대상포진 예방접종 지원사업’ 등이다.이재준 시장은 “수원시의회와 수원시의 지향점은 시민의 더 나은 삶, 더 행복한 내일을 위한 의회와 행정”이라며 “상생과 협력이 시민 생활 변화에 직결되는 만큼, 앞으로도 시민의 다양한 요구에 대한 해법을 함께 찾고, 함께 의논하겠다”라고 말했다.안승순 기자