함평군, 불법 광고물 부착 방지물 설치

부착방지물, 불법 광고물 쉽게 붙지 않고 제거도 간편



함평군 ‘불법광고물 부착방지물’. 혐평군 제공

불법 광고물이 기승을 부리고 있는 가운데 전남 함평군이 관내 공공시설물 542개소에 불법광고물 부착방지물을 설치하며 쾌적한 도시환경을 조성한다.그동안 관내 전신주와 통신주, 이정표 등 공공 시설물들은 무분별하게 부착되는 벽보와 전단 스티커형 광고물로 훼손돼 도시미관을 해치고 제거 과정에서도 흔적이 남아 정비에 많은 어려움을 겪어 왔다.이에 함평군은 불법광고물로 인한 도시 경관 저해와 공공 시설물 오염 문제를 해결하기 위해 시가지 도로변 전신주와 통신주, 이정표 등에 부착 방지물을 설치했다.이번 부착방지물은 돌출형 구조로 불법광고물이 쉽게 붙지 않는 데다 부착되더라도 간편하게 제거할 수 있어 불법광고물 예방과 제거에도 효과적이어서 시설물 정비 효율성도 높일 전망이다.함평군은 또 ‘불법광고물 수거 보상제’ 운영과 함께 정기 점검과 정비를 통해 건전한 옥외광고문화를 정착, 안전하고 깨끗한 도시 환경을 조성할 방침이다.이상익 함평군수는 “부착방지물 설치로 주민과 방문객들에게 더욱 쾌적한 도시환경을 제공할 것”이라며 “앞으로도 불법광고물로 인한 주민 불편을 최소화하고 안전하고 깨끗한 함평을 만들겠다“고 말했다.함평 류지홍 기자