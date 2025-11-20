노후 주거지 주민 일상 챙기는 중구…‘신당9구역 지킴이’ 활동도

취약계층 9가구 맞춤형 ‘희망의 집수리’



서울 중구 신당9구역이 남산 고도제한 완화의 수혜지로 꼽히는 가운데, 중구 다산동주민센터는 노후 주거 환경으로 인한 주민 불편을 최소화하기 위해 지원하고 있다고 20일 밝혔다.다산동은 지난 9월부터 주민 불편과 안전 문제를 공유하고 해결하기 위해 재개발 조합, 통장, 모아센터, 주민대표 등과 ‘신당9구역 지킴이’를 꾸렸다. 이를 바탕으로 겨울철 대비 골목길 염화칼슘 비치 확대, 하수구 방역 강화, 쓰레기 무단투기 예방 등 생활 밀착형 지원을 이어가고 있다.주거 환경 개선에도 나섰다. 지난달부터 ‘희망의 집수리’ 사업과 연계해 주거 취약 9가구를 대상으로 도배, 장판, 싱크대 교체 등 맞춤형 집수리를 진행 중이다. 낡은 나무 창문 탓에 추위에 시달리던 한 어르신은 “창문과 벽지를 교체한 덕분에 이번 겨울은 따뜻하게 보낼 수 있을 것 같다”고 고마움을 전했다.지난 15일 동국대 봉사단 50여명이 저소득층 34가구에 12㎏씩 쌀을 전달하는 등 지역 사회에서도 따뜻한 손길이 이어지고 있다. 다산동은 복지 관련 안내문을 집집마다 배포하는 등 위기가구 발굴에 힘쓰고 있다.신당9구역은 중구 내 대표적 노후 주거지로 꼽히는 지역이다. 2018년 조합설립 이후 재개발 논의가 이어졌으나 낮은 사업성 등으로 시공사 선정이 네 차례 무산되기도 했다. 최근 남산 고도제한 완화로 기존 7층에서 최대 15층까지 층수를 높일 수 있게 됐다. 조합은 지난 8월 정비계획 변경안을 제출했다.중구 관계자는 “남산 고도제한 완화로 신당9구역이 새로운 전환점을 맞았다”며 “재개발이 완료될 때까지 오랜 기간 소요되는 만큼 취약계층을 더욱 세심하게 돕고, 주민들의 안전하고 따뜻한 일상을 위해 꼼꼼히 살피겠다”고 밝혔다.김주연 기자