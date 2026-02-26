‘경기관광 국제 AI 영상 공모전’ 대상(大賞), ‘지나간 시간이 오늘의 일상이 되는 곳 경기도’



조원용 경기관광공사 사장(오른쪽)이 ‘경기관광 국제 AI 영상공모전’에서 대상을 받은 팀 라이브나우와 기념 촬영을 하고 있다. (경기관광공사 제공)

경기관광공사가 주최한 ‘경기관광 국제 AI 영상 공모전’에서 ‘지나간 시간이 오늘의 일상이 되는 곳, 경기도’가 대상을 받았다.이번 공모전은 ‘AI디어로 경기도를 알리다(AI-deas to Promote Gyeonggi)’라는 슬로건 아래 지난해 12월부터 5주간 진행됐다. 접수 결과 국내외에서 총 1680편(국내 1216편, 해외 464편)의 작품이 공모에 참여했다.대상은 경기도의 관광 자원을 과거와 현재의 만남으로 창의적으로 재해석한 ‘지나간 시간이 오늘의 일상이 되는 곳, 경기도’가 차지해 상금 1000만원을 받게 됐다. 각 분야별 최우수상에는 ▲국내 경기관광 분야에서 ‘서른 한 개 트랙, 경기도 플레이리스트’ ▲해외 경기관광 분야에서 ‘경기도, 처음이야? (First Time in Gyeonggi?)’ ▲경기도 DMZ 분야에서 ‘경계 없는 상상, 경기 DMZ에서 만나는 나만의 DMZ’ ▲경기도 MICE 분야에서 ‘경기, 판을 바꾸다’가 선정됐다. 최우수상에는 각 500만원의 상금이 수여된다. 이밖에 우수상, 창의상, 입선 등 총 98편이 최종 수상작으로 뽑혔다.대상 수상자 팀 라이브나우 김민희씨는 “AI라는 혁신적인 도구로 경기도의 숨겨진 아름다움을 이야기로 구성해 보는 과정이 매우 즐겁고 의미 있었다”며 “제가 만든 콘텐츠가 많은 사람들에게 알려져 경기도 방문 활성화에 일조할 수 있기를 바란다”고 소감을 밝혔다.조원용 경기관광공사 사장은 “이번 공모전을 통해 AI가 관광 마케팅의 한계를 허무는 강력한 도구가 될 수 있음을 확인시켜 준 계기가 됐다”며 “선정된 혁신적인 영상들을 적극 활용해 국내외 관광객들에게 경기도만의 독특한 매력을 적극적으로 홍보하는 한편 향후에도 글로벌 AI 관광 콘텐츠를 통한 매력적 관광지로서의 경기도 이미지 제고를 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 강조했다.안승순 기자