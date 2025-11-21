산기평, 한-싱가포르 수교 50주년 맞아 R&D 협력 강화



한국산업기술기획평가원 서용원 경영전략부원장, 문승기 싱가포르 한인과학기술협회장을 포함한 참여 인사 단체 사진. 한국산업기술기획평가원 제공

한국산업기술기획평가원이 한국-싱가포르 수교 50주년을 맞아 양국 간 산업기술 연구개발(R&D) 협력 확대 발판을 마련했다.산기평은 지난 19일부터 20일까지 싱가포르에서 열린 2025년 한-아시아 과학기술인 학술대회(AKC)에 참가해 현지 한인 과학자들과 소통하고 글로벌 R&D 협력 기반 확충을 위한 네트워크를 다졌다고 21일 밝혔다.특히 산기평은 이번 AKC와 연계하여 ‘글로벌 네트워크 페어’를 개최하고 ▲한-싱가포르 R&D 과제 성과 공유 ▲산업기술 R&D 정책 방향 논의 ▲신규 글로벌 기술 협력 발굴을 위한 토론 등을 활발히 진행했다.이는 지난 2일 수교 50주년을 맞아 양국이 ‘전략적 동반자 관계’를 수립한 가운데 이루어져 의미를 더했다. 산기평은 이 자리에서 양자, 자율제조 등 양국의 특화 산업을 중심으로 국제 공동 연구를 활성화하는 방안을 집중적으로 논의했다. 이를 통해 해외 연구자들의 국내 산업기술 R&D 사업 참여 기회를 확대하는 계기를 마련했다.서용원 산기평 경영전략부원장은 “이번 AKC 참여는 아시아 지역에 한국의 산업기술 R&D 정책을 알리고, 해외 연구기관과의 협력을 확대하는 중요한 기회였다”며 “앞으로 아시아 지역 한인 과학자와 현지 연구기관과의 협력·지원을 강화해 혁신 기술 연구과제를 지속적으로 확대 추진할 계획”이라고 강조했다.한준규 기자