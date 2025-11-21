서울Pn

검색

서울시, 2년 만에 여의도공원 3배 크기 정원 조

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

장위2동 주민센터·도서관 첫 삽… “성북 상징 될

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑 보건소 ‘전국 재난의료 훈련’ 최우수상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“AI·로봇·ICT 스타트업 유치… 용산코어밸리,

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

신민호 도의원, ‘전라도 천년사’ 재편찬 촉구 나서

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

역사서에 오류 수백 건···“편찬위·집필진 재구성해야”


  •
신민호 의원(더불어민주당·순천6) 전남도의원이 ‘전라도 천년사’ 재편찬을 촉구하고 있다.


신민호 의원(더불어민주당·순천6) 전남도의원이 ‘전라도 천년사’의 심각한 오류 문제를 지적하며, 전면 폐기와 편찬위원회 및 집필진의 전면 재구성을 강력히 요구했다.

신 의원은 지난 20일 열린 문화융성국 소관 2026년도 예산안 심사에서 “지자체가 공식적으로 펴내는 역사서라면 오류가 조금도 있어선 안 되는데, 감수 결과만 해도 A4 62쪽 분량의 오류가 확인됐다”며 “정오표 수백 개를 붙인 책을 우리 전남의 얼굴이라고 내놓을 수 있겠는가”라고 질타했다.

신 의원은 “전남도는 ‘전라도 천년사’에 대해 전면 폐기를 공식적으로 주장해야 한다”며 “전남도가 먼저 주체적으로 입장을 밝혀달라”고 거듭 강조했다. 특히 “전남의 역사적 자존을 심각하게 훼손한 것이다”며 “편찬위원회와 집필진 모두 전면 재구성하고, 기존 편찬위원회 집필진들에게 구상권을 청구해야 한다”고 강력히 주장했다.

신 의원은 “전남도가 전남인들의 자긍심과 선열들의 자존감을 회복하는 데 총력을 다해야 한다”며 “공식 역사서로서 부끄러움 없는 전라도 천년사를 다시 만들어 달라”고 거듭 촉구했다.

이에 대해 문화융성국장은 검증결과를 3개 시·도에 공식 공문으로 발송하겠다는 입장을 밝혔다.

한편 ‘전라도 천년사‘는 2018년 ‘전라도 정명 천년‘을 기념하기 위해 광주, 전남·북 호남권 3광역 지자체가 8억원씩 총 24억을 투입해 편찬된 방대한 역사서다. 전라감영이 있었던 전북(전북연구원)에서 주관해 편찬됐다.

무안 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

동대문 취약계층 도울 생필품 나눔 줄이어

삼육보건대·아드라코리아 기탁

“지역의 멋과 매력 알릴게요” 서대문 구정홍보단 2

웹툰작가, 시니어모델, 노래강사 등 주민 100명 ‘홍제폭포 복합문화센터’ 첫 공식 행사로 발대식

광진구, 구의동 46번지 일대 재개발사업 주민설명회

재개발 사업의 개념, 신속통합기획 추진절차 등

주민이 발전의 주인… 강서의 자치

주민 참여 성과 공유 자리 마련 모든 세대 복지 증진 사업 호평

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr