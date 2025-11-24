NH농협은행 순천시지부, 순천시인재육성장학회에 2년 연속 1억원 기탁

서울Pn

지역인재 육성 위한 후원금 전달


  •
왼쪽 두번째부터 서준희 NH농협 순천시지부 부지부장, 송경식 순천시인재육성장학회 후원회장, 주철호 NH농협은행 순천시지부장, 노관규 시장, 추영아 NH농협 순천시청출장소 지점장.


NH농협은행 순천시지부가 지난해에 이어 2년 연속 후원금 1억원을 순천시인재육성장학회에 기탁했다. NH농협은행 순천시지부는 2011년부터 매년 꾸준히 후원금을 전달하고 있다. 올해까지 총 8억 1500만원을 기부했다.

주철호 순천시지부장은 지난 20일 열린 전달식에서 지역인재들의 성장과 발전을 위한 지속적인 지원을 약속했다.

순천시인재육성장학회 이사장인 노관규 시장은 “지역 인재들에게 꿈과 희망을 전하는 소중한 후원에 깊이 감사드린다”며 “이번 후원금을 통해 더욱 많은 시민이 지원을 받을 수 있도록 하겠다”고 말했다.

지난 2001년 설립된 순천시인재육성장학회는 현재까지 학생 3943명에게 총 35억원의 장학금을 지원해 왔다. 성적 우수자, 특기자, 다자녀, ‘희망드림’, 청향 장학생, ‘국제교류’, ‘K-콘텐츠 순천’, 성인문해 학력인정 장학금 등 다양한 분야의 장학사업을 통해 순천시 미래 인재들의 꿈을 꾸준히 응원하고 있다.

후원금 기부 및 장학금 신청에 관한 자세한 사항은 순천시인재육성장학회 후원회(061-749-3823) 또는 장학회 홈페이지(scij.kr)를 통해 확인할 수 있다.


순천 최종필 기자
