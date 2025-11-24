서울 양천구의회, 초등생들과 ‘1일 의원’ 체험… “미세먼지 없는 스마트 놀이터 필요해요”



양천구의회 모의의회에 참여한 가족센터 진로체험단 학생들이 21일 의회 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 양천구의회 제공

서울 양천구의회가 지난 21일 양천구 가족센터 진로체험단 소속 초등학생 14명을 초청해 ‘2025년 어린이·청소년 모의의회’를 개최했다고 24일 밝혔다.이날 모의의회는 ‘진로체험 위원회’라는 명칭으로 진행됐으며, 참여 학생들은 지방의회의 기능과 역할을 몸소 체험하는 시간을 가졌다. 학생들은 1일 구의원이 돼 안건 제출부터 상임위원회 심사, 본회의 토론 및 의결까지 의사 결정의 전 과정을 직접 이끌었다.특히 이날 상정된 ‘양천구 초등학생을 위한 스마트 놀이공간 환경 조성 방안 개선 건의안’은 시의적절한 주제로 눈길을 끌었다. 학생들은 미세먼지와 폭염, 장마 등 기후 변화에 취약한 기존 야외 놀이터의 한계를 날카롭게 지적했다. 이어 그 대안으로 증강현실(AR)과 센서 기술을 접목한 ‘디지털 체험형 놀이터’, 날씨에 구애받지 않는 ‘실내 스마트 놀이공간’ 구축을 제안했다. 이는 변화하는 환경 속에서도 안전하게 뛰어놀 권리를 보장받고 싶다는 아이들의 구체적인 목소리가 반영된 결과다.이번 모의의회를 통해 학생들은 정책을 스스로 고민하고 제안하며, 토론과 합의를 거쳐 의결에 이르는 민주적 의사결정 과정을 몸소 체험했다.양천구의회 관계자는 “앞으로도 어린이와 청소년들이 의정 활동을 직접 체험하며 민주 시민으로 성장할 수 있도록 소통의 장을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.한준규 기자