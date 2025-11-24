종로구, 내년 예산 5813억 편성…주거환경 개선·교육 강화

올해 대비 0.6% 증액…도심 재정비 사업 집중

“구민 체감형 정책으로 행복한 종로 만들겠다”



정문헌 서울 종로구청장

정문헌 서울 종로구청장이 지난 20일 구의회 제345회 정례회에서 시정연설을 하고 있다.

종로구 제공

서울 종로구가 2026년도에는 구민 생활 안정과 재정 건전성 확보에 중점을 두고 도시 기반시설 확충과 재정비 사업에 집중하겠다고 24일 밝혔다.정문헌 종로구청장은 지난 20일 시정연설을 통해 “녹록지 않은 재정 여건과 사회 전반의 변화가 계속되고 있지만 종로의 도시 환경 개선과 교육의 힘, 문화의 자긍심을 키우는 데 매진하겠다”고 말했다.종로구는 내년도 예산으로 올해 5774억원 대비 0.6% 증액한 5813억원을 편성했다. 도시재정비부터 주거환경 개선, 교육 강화, 문화·관광 활성화, 복지·건강 강화, 안전·스마트 행정 등 구민 생활 전반을 아우르는 핵심사업을 집중 시행할 계획이다.구민 삶과 직결된 정책도 강화한다. 도시 환경 분야에서는 30개 구역, 1만 9479세대 규모의 도시재정비를 신속히 추진하고 노후 저층 주거지의 환경 개선을 위해 신영동·옥인동에 공영주차장 등 도시기반시설을 확충한다.보육·교육 분야에서는 청운별빛어린이집 건립과 키즈카페 등 놀이 공간 조성, 과학영재육성 프로젝트 확대로 아이와 부모가 만족할 수 있는 환경을 만든다.문화·관광 분야에서는 김창열 화가의 집 개관, 종로 아트버스 운행, 한양도성 창의문 복원사업으로 예술·역사·자연이 공존하는 공간을 마련한다.복지·건강 분야에서는 통합돌봄서비스 체계 구축, 대상별 맞춤형 복지 확대, 여가 프로그램을 운영해 구민 건강과 삶의 질을 높인다.안전과 스마트 행정 분야에서는 CC(폐쇄회로)TV 확충, 보행 환경 개선, 스마트 제설 시스템, 하천 안전관리 강화, 인공지능(AI) 기반 서비스 등을 통해 구민 안전과 행정 효율성을 높인다.정 구청장은 “내년에도 구민 삶과 직결된 정책을 흔들림 없이 추진하며 세대와 세대를 잇는 따뜻하고 모두가 머물고 싶은 종로, 구민 모두가 행복한 종로를 만들겠다”고 전했다.김주연 기자