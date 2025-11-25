호남매산장학회, 매산 학교 학생들에 장학금 1000만원 전달

서울Pn

성적 중심 아닌 미래 가능성 보고 학생 선발


서흥일 호남매산장학회 이사장과 학생들이 장학금 수여식 후 기념사진을 찍고 있다.



호남매산장학회 장학증서 수여식에서 열린 축하공연 모습.


호남매산장학회가 매산고와 매산여고, 매산중 재학생 21명에게 장학금 1000만원을 전달했다. 올해로 4회째를 맞는 이번 장학사업은 매산 출신 선후배들이 뜻을 모아 지속적으로 추진하고 있다.

호남매산장학회는 이사장 및 이사 13명, 운영위원 12명과 50명이 넘는 후원자의 정성 어린 기부금으로 장학금을 마련하고 있다. 매산 후배 학생들이 학업에 전념할 수 있도록 다양한 방식의 지원을 이어가고 있다.

장학회는 설립 당시부터 단순히 상위권 성적이나 특정 명문대 진학 여부보다는 모범적인 학교생활과 경제적 어려움,신앙심과 인성 등 미래 성장 가능성 중심으로 선발을 원칙으로 하고 있다.

지난 21일 열린 전달식에서 장학금을 받은 한 학부모는 “힘든 시기에 큰 도움이 됐다”며 “장학 증서를 받는 아들의 모습에 감동했다”고 고마움을 보였다.

서흥일 이사장은 “후배들이 경제적 부담 없이 학업에 집중할 수 있도록 매년 장학금을 지원하고 있다”며 “앞으로 더 많은 학생에게 도움을 줄 수 있도록 사단법인화를 추진할 예정이다”고 밝혔다.

한편 호남매산장학회는 후원자들에게 감사의 뜻을 전하고, 장학생들에게는 자긍심과 응원의 메시지를 심어주기 위해 매년 수준높은 성악가와 연주자를 초청한 음악회 형식의 장학금 전달식을 진행하고 있다.

순천 최종필 기자
