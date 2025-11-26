용산구의회, 예결특위 위원장에 함대건 의원·부위원장에 김송환 의원 선임



용산구의회 함대건(왼쪽) 예결위원장과 김송환 예결부위원장. 용산구의회 제공

서울 용산구의회는 지난 25일 열린 제302회 정례회 중 예산결산특별위원회(이하 예결특위) 제1차 회의를 통해 2026년도 예산안 심사를 이끌 위원장단 구성을 마무리했다고 26일 밝혔다.위원장에는 함대건 의원, 부위원장에는 김송환 의원이 각각 선임됐다.용산구가 제출한 2026년도 예산안은 총 6770억원 규모로, 이는 올해 본예산(6633억원)보다 137억 원(2.07%) 증가했다.세부적으로는 일반회계 6613억원과 특별회계 157억원으로 구성됐으며, 구민 복지 증진과 지역 발전을 위한 다양한 사업이 포함됐다.예결특위는 다음달 15일까지 총 8차례의 회의를 열어 각 부서의 예산안을 면밀히 검토할 예정이다.특히, 예산이 구민의 삶의 질 향상에 실질적으로 기여하도록 효율적이고 책임 있는 재원 운용에 중점을 두고 심사할 계획이다.함대건 위원장은 “2026년도 예산안이 용산의 지속 가능한 성장과 구민 복지 향상에 밑거름이 되도록 심도 있게 심사하겠다”고 밝혔으며, 김송환 부위원장은 “위원들과 긴밀히 협력해 내실있는 예산 심사가 이루어지도록 최선을 다하겠다”고 포부를 전했다.한준규 기자