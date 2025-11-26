안양시, 3회 연속 국토부 ‘스마트도시 인증’ 3회 연속…기초지자체 최초 2등급

서울Pn

최대호 시장 “체감하는 스마트 서비스 확대, 지속 가능 도시 혁신하겠다”


  •
안양시 스마트도시통합센터(안양시 제공)


경기 안양시가 국토교통부 시행 2025년도 스마트도시 인증 평가에서 기초지자체 최초로 스마트도시‘2등급 인증’을 받았다. 인증 시행 후 현재까지 1등급 지자체가 없어 인증받은 지자체 중 최고등급이다.

안양시는 2021년 최초 인증(3등급), 2023년 재인증(3등급)에 이어 스마트도시 3회 연속 인증을 받았다.

국토부는 도시 운영·서비스의 혁신성과 지속가능성을 평가해 ‘스마트도시’를 인증하고 있다. 지자체 대상 혁신성, 거버넌스 및 제도, 서비스 기술·인프라 등 3개 분야를 종합적으로 심사해 5등급제(최고 1등급)로 평가하고 3등급 이상의 기관을 인증하고 있다.

안양시는 교통·안전·도시관리·환경 분야에서 데이터 기반의 스마트도시 서비스를 지속적으로 확대하고, 우수한 도시 혁신 역량을 키웠다는 평가를 받았다.

또, ▲생활밀착형 인공지능(AI) 자율주행버스 ‘주야로’ 운영 ▲독거노인 고독사 예방을 위한 ‘고령자 스마트 안심 서비스’ 개발 ▲경기도 내 23개 지자체에 안전 귀가 앱 무상 제공 ▲인공지능(AI)과 빅데이터 연계 교통안전 강화 솔루션 등은 스마트도시 선도모델로 평가됐다.

지난 10월 인공지능 동선 추적 시스템 ‘에이드(AIID)’를 통해 치매 어르신 실종자를 수 초 만에 탐색해 3시간 만에 구조하는 성과도 언급됐다.

최대호 안양시장은 “지속된 스마트도시 인증 획득은 안양시가 미래지향적 도시로 도약하고 있다는 증거”라며, “앞으로도 시민이 체감하는 스마트 서비스 확대와 지속 가능한 도시 혁신을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

안승순 기자
Ưȸ⵵ȸ

