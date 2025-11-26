‘제4회 월파 장학금 수여식’···중·고, 대학생 41명에 4100만원 전달

중고생 23명·대학생 18명 혜택



㈜지에이건설 회장인 정치관 월파장학재단 이사장이 인사말을 하고 있다.



순천교육청 대회의실에서 열린 ‘제4회 월파 장학금 수여식’ 후 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.



한화갑 한반도평화재단 총재인 전 민주당 대표가 축사를 하고 있다.

민주주의 수호와 지역민들의 복지 증진을 위해 한 길을 걸어온 ‘월파 정성민 초대 신안군의원’의 가치 전승을 위한 장학금 수여식이 진행돼 눈길을 끌었다.월파장학재단은 26일 순천교육청 대회의실에서 장학금 후원자를 비롯한 학생, 학부모, 학교 담당자 등 100여명이 참가한 가운데 ‘제4회 월파 장학금 수여식’을 가졌다. 이날 월파장학재단은 학생들에게 교통비와 미니 캐리어, 펜 등을 선물로 전달하는 등 세심한 배려를 아끼지 않는 정성을 쏟았다.월파장학재단은 정성민 신안군의원의 사회환원가치를 전승하고자 3남인 지에이그룹 정치관 회장이 지난 2020년 12월 설립했다. 올해로 4회를 맞이한 장학금 수여식에서는 중고생 23명, 대학생 18명 등 학생 41명이 혜택을 받았다.이 자리에는 한화갑 한반도평화재단 총재인 전 민주당 대표가 참석해 “애향심과 최선을 다하는 성실한 사람, 지성을 겸비한 인재가 되기를 바란다”고 축사를 건넸다. 한 총재는 “정성민 군의원이 생전에 자식들에게 사업을 하면 사회에 환원하라는 말씀을 하셨다고 들었다”며 “월파장학금은 아버지의 유지를 받들어 실천하는 효도의 마음이 담겨 더 의미가 크다”고 치하했다.㈜지에이건설 회장인 정치관 장학회 이사장은 “앞으로도 제2의 고향인 순천 지역 학생들에게 큰 힘이 되고 싶다”며 “장학생 선발지역을 전국적으로 확대하고, 선발된 장학생들이 우리 사회 버팀목으로 성장할 수 있도록 든든한 동반자로 사회적 책임을 다해나가겠다”고 밝혔다. 정 이사장은 “기본자산 3억 4000만원으로 장학재단을 시작했지만 100억원으로 확대해 지역 어르신들을 위한 복지사업도 실천해나가겠다”고 강조했다.순천 최종필 기자