목포해경, 연안해역 마약류 의심물체 합동 수색나서

연안 바다 통한 마약류 유입 가능성 원천 차단

목포해경, 국정원·육해공군·세관 등 합동 수색



목포해경이 27일 관계기관과 함께 해양 마약류 유입차단을 위한 합동수색을 진행했다. (목포해경 제공)

목포해양경찰은 연안 바다를 통한 마약류 유입 가능성을 차단하기 위해 관내 유관기관과 대책 마련 회의를 실시하고 해안가를 합동 수색했다고 28일 밝혔다.이번 합동수색은 최근 제주도와 포항시 일대 해안가에서 케타민으로 추정되는 마약류 의심물체가 연이어 발견됨에 따라 국정원, 육·해군, 목포세관, 목포경찰서, 목포시청, 해양환경관리공단, 목포수협이 참여해 진행했다.목포해경은 관내 연안에서 유사 물체가 발견되면 즉각 대응할 수 있도록 해·육상 수색을 확대하는 한편 지자체 8개소에 협조 공문 발송을 시작으로 목포해운조합, 관내 수협 8개소, 어선협회 12개소, 여객선사 12개소, 유도선사업장 2개소, 수상레저업체 4개소, 252개 어촌계 대상으로 서한문과 마약류 발견 신고 전단지를 발송해 신고 협조를 당부했다.또한 적극적인 신고 협조를 위해 해·육상 합동 순찰, 방문 교육 홍보와 더불어 목포해경 7개 파출소에서는 관내 주요 항포구 및 해안가 인근 어민들 대상 전단지를 배포함으로써 연안 해역에서 해양을 통한 마약류를 조기에 발견하도록 노력하고 있다고 밝혔다.더불어 해상에서 포장박스, 가방, 밀봉된 봉지 등 정체불명의 의심물체를 발견하면 직접 열어보지 말고 즉시 신고할 것을 당부하며 신고자에게는 관련 규정에 따른 포상금도 지급한다고 설명했다.목포해경 관계자는 “해양을 통한 마약류 유입을 원천 차단하고, 마약 없는 안전한 사회를 만들기 위해 유관기관과 협력해 대비에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.임형주 기자