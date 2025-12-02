서울Pn

검색

서울 최후의 달동네 백사마을… 명품 주거단지로 변

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

성동구, 서울숲 일대 ‘삼표레미콘 성수공장’ 부지

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

구로구, 생활공간 주변 위험수목 202주 정비 완

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강남표 ‘디지털 행정’ 아세안 6개국에 전파

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

세종시 최대 투자 유치, 47개 기업 3조 4088억원

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

2012년 출범 후 처음 투자유치 우수 지자체 선정


  •
세종시청 전경. 서울신문 DB


세종시가 출범 후 최대 규모의 투자를 유치했다.

2일 시에 따르면 2022년 민선 4기 출범 후 투자 유치액이 47개 기업, 3조 4088억원에 달했다. 2012년 시 출범 이후 총 투자유치액 7조 791억원(267개 기업)의 48.2%를 차지한다.

이런 성과로 세종시는 올해 산업통상자원부 평가에서 특별·광역시 중 유일하게 투자유치 우수 지자체에 선정됐다. 세종시가 투자유치 우수 지자체로 선정된 것은 처음이다.

산업부는 투자유치 실적과 투자 수행 실적, 사업 이행 관리, 수혜기업 만족도, 비계량 항목 등 5개 분야 평가를 거쳐 선정했다고 설명했다. 우수 지자체 선정에 따라 내년도 지방투자 촉진 보조금 국비 보조 비율이 기존 65%에서 70%로 5%포인트 상향된다. 지방투자 촉진 보조금은 지자체가 유치한 투자 기업에 대해 투자 금액의 일부를 중앙과 지자체가 공동으로 지원하는 제도다.

시는 보조금 상향으로 약 2억 5000만원의 예산 절감 효과를 기대했다.

최민호 세종시장은 “미래 전략 수도로 나아가기 위한 자족 기능 확충 노력이 결실 과정을 맞고 있다”며 “세종의 투자 경쟁력을 강화해 많은 기업이 선택할 수 있도록 지속해 투자와 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.

세종 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

용산국제업무지구·전자상가 개발 본격화…“새로운 경제

국제업무·첨단산업·주거·문화 융합한 성장 엔진 구축

창동 개발로 다시 뛰는 도봉… 문화·경제 미래 도시

창동민자역사 내년 3월 완공 예정 총생산유발효과 7700억에 달해 서울아레나 ‘한류 중심지’로 부상 GTX C·우이방학역 인프라 확장 오언석 구청장 “장기 성장 출발점”

저소득 부모 겨울나기 걱정 없게… 분유 지원한 서초

산후조리원연합회와 전달식 진행 2000만원 상당 루비락 500통 기부

국공립 어린이집 늘리고 등하굣길 동행… ‘보육 도시

지방정부 정책 대회 ‘복지 최우수’ 정원오 구청장 “촘촘한 돌봄 앞장”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr