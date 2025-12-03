국립호남권생물자원관, 상동나무 추출물···‘탈모 예방’ 특허 등록

상동나무 추출물···탈모 예방 특허 등록 완료

모발 보호 효능 과학적으로 입증···특허 획득



목포 국립호남권생물자원관 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

목포 국립호남권생물자원관은 상동나무 추출물이 탈모 예방 효과가 있는 것을 확인하고 관련 기술 특허 등록을 완료했다고 3일 밝혔다.생물자원관 연구진은 화장품 및 건강기능식품 소재 개발을 위해 도서·연안에 자생하는 130여 종의 식물 천연물로부터 다양한 기능성을 검증하고 모발 성장을 담당하는 모유두세포 증식을 유도하며 자외선에 의한 모유두세포의 손상을 보호하는 상동나무 추출물의 기능성을 확인했다.모유두세포는 모근 끝에 위치한 모유두를 구성하는 세포다.상동나무는 갈매나무과에 속하는 낙엽 또는 반상록 관목으로 특히 제주도와 서남해의 바닷가 및 인근 산지에서 자라는 식물이며 항암, 소염, 진통 등에 대한 효능이 있는 것으로 알려졌다.이와 관련 동물모델을 활용한 발모 촉진과 탈모 억제 효과의 작용 기전 구명을 위해 진행한 후속 연구에서도 상동나무 추출물이 모발 성장을 개선하고 굵기가 두꺼워지는 결과를 나타냈음을 확인했다.연구진은 확보된 학술 연구자료를 기반으로 국내 바이오기업과 협력해 화장품이나 건강기능식품 소재로 상용화를 추진할 계획이다.이원우 도서생물융합연구실장은 “이번 특허 등록은 지역 생물자원의 가치를 높이고 소비자들에게 안전한 천연 유래 화장품과 건강기능식품 선택의 폭을 넓히는 중요한 발판이 될 것”이라며 “확보된 기술을 바탕으로 기업에 기술이전을 적극적으로 추진하여 지역 경제성장에 실질적으로 기여할 것”이라고 밝혔다.임형주 기자