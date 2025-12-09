합천군, 지방하천정비 평가 ‘최우수’… 재해 예방·관리 체계 성과 인정



경남 합천 내 정비된 지방하천. 2025.12.9. 합천군 제공

경남 합천군은 경남도가 시행한 2025년 지방하천정비 평가에서 군부 ‘최우수’ 기관으로 선정됐다고 9일 밝혔다.이번 평가는 하천 27조와 하천에 관한 사무처리 규정 8조·9조를 근거로 삼아 시행했다. 경남 내 전 시·군 지방하천을 대상으로 춘계(5월 26일~6월 10일)와 추계(11월 17일~11월 28일) 두 차례에 걸쳐 종합적인 관리 실태를 점검하는 방식으로 진행했다.합천군은 하천 내 유수 흐름을 방해하는 지장목을 제거하고 하상 내 퇴적토를 파내는 등 재해위험 요소를 사전에 차단해 하천 통수능력을 안정적으로 확보한 점에서 높은 평가를 받았다.이러한 정비·관리 활동은 하천 범람·월류 위험을 크게 줄여 인근 농경지·주택·기반 시설 침수 피해를 예방하는 데 이바지했다.더불어 합천에서는 불법행위 단속 강화, 드론 예찰 확대, 주민 참여형 정화 활동 등 현장 중심의 관리체계가 정착하면서 지역의 상시 불안 요소가 해소되고 하천 안전성과 재해 대응 능력도 한층 강화된 것으로 나타났다.김윤철 합천군수는 “기후변화로 빈번해진 집중호우와 자연재해에 대응할 수 있도록 하천 관리 시스템을 체계적으로 구축하고 현장 중심의 점검을 강화해 가겠다”고 말했다.합천 이창언 기자