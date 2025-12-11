군포시, 아동이 직접 만든 아동권리 동화 ‘사라진 불꽃’ 발간

서울Pn

하은호 군포시장이 아동권리 동화 ‘사라진 불꽃’ 제작 발표회에서 학생들과 기념 촬영을 하고 있다. (군포시 제공)


경기 군포시는 2025년 아동참여위원회 아동 위원과 대학생 멘토들이 6개월간 협력해 아동의 시각에서 권리와 존중의 메시지를 담은 아동권리 동화 ‘사라진 불꽃’을 제작했다고 11일 밝혔다.

김포시 아동권리 동화는 아동이 직접 지역사회 문제를 고민하고 해결 방안을 제안하는 제4기 아동참여위원회 활동의 하나로 기획됐고, 아동이 주제 선정, 줄거리 구성, 캐릭터 설정 등 제작 전 과정에 참여했다.

‘사라진 불꽃’은 아동의 4대 권리를 4개의 불꽃으로 표현했고, 사라진 불꽃(권리)을 주인공 연화가 찾는 내용으로 아동권리의 이해와 실천을 아동의 시각에서 쉽고 친근하게 풀어냈다.

제4기 군포시아동참여위원회는 2024년에 구성돼 2년 동안 정책 제안부터 사업 참여까지 폭넓게 의견을 나누며 아동의 목소리를 정책과 사업에 담기 위한 여러 활동을 이어왔다.

하은호 군포시장은 “아동이 직접 참여해 만든 군포시만의 특별한 동화책이 앞으로 아동의 권리를 널리 알리고 확산시키는 소중한 자원이 될 것이며, 군포시는 앞으로도 아동의 목소리가 시 정책에 반영될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”라고 말했다.


안승순 기자
