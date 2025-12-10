‘평택의 새로운 100년을 여는 첫 삽!’…평택시, 16일 신청사 기공식

서울Pn

평택시 신청사·시의회 조감도(평택시 제공)


경기 평택시는 오는 16일 오후 2시, 고덕동 신청사 건립 부지에서 ‘평택시 신청사 및 시의회 건립 기공식’을 개최한다고 10일 밝혔다.

기공식은 고덕국제화계획지구 내 행정·의정 기능이 한곳에 모이는 새로운 중심 공간 조성을 시민과 함께 선언하는 자리로, 시장을 비롯해 국회의원, 도·시의원, 지역 기관·단체장, 시민 등 300여 명이 참석한 가운데 ▲경과보고 ▲기념사 ▲축사 ▲시삽 퍼포먼스 등의 순서로 진행된다.

평택시는 2019년 기본구상 수립을 시작으로 조례 개정, 타당성 조사 및 투자심사 승인, 2024년 국제설계공모 실시(‘ONE ROOF : ONE CITY’가 당선) 등 신청사 건립을 단계적으로 추진해 왔다. 올해 7월 시공사 선정 절차 개시 후 12월 태영건설 컨소시엄을 적격자로 확정했다.

신청사는 연면적 4만 9869㎡ 규모의 지하 1층~지상 5층 본 청사와 더불어 지하 2층~지상 3층 규모의 독립형 시의회 청사가 함께 조성된다.

정장선 평택시장은 “평택시 신청사 및 시의회 건립 기공식은 평택의 새로운 100년을 향한 첫 삽으로, 통합 30주년을 맞은 평택시가 ‘하나의 지붕 아래, 하나의 도시’로 나아가겠다는 의지를 담고 있다”며 “새로운 신청사와 시의회 청사는 이러한 도시 통합의 상징 공간으로서, 시민과 행정·의정이 함께 소통하고 어우러지는 열린 공간이 될 것”이라고 밝혔다.


안승순 기자
