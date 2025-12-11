서울 중구 ‘찾아가는 마을세무사’, 17일 청구동 간다

서울Pn

무료로 세금 상담…사전신청 우선 진행


  •
서울 중구 찾아가는 마을세무사 포스터
서울 중구 찾아가는 마을세무사 포스터


서울 중구가 오는 17일 청구동 주민센터에서 올해 마지막 ‘찾아가는 마을 세무사’를 연다고 11일 밝혔다. 상담 시간은 오후 1시 30분부터 3시 30분까지다.

‘찾아가는 마을 세무사’는 전문 세무사가 주민들에게 1:1 맞춤형 상담을 제공하는 서비스다. 일상 속에서 궁금하지만 쉽게 해결하기 어려운 세금 고민을 덜어준다. 올해는 중구를 6개 권역으로 나눠 격월로 상담을 진행해왔다.

이번 상담은 전화 사전 신청자를 우선 진행한다. 중구민뿐만 아니라 중구에서 생활하는 누구나 참여할 수 있다.

중구는 지난 2월부터 10월까지 5개 권역에서 진행된 마을 세무사가 만족도 조사에서 만족도 100%를 기록한 데 따라 내년에는 두배로 확대해 매월 상담을 진행할 계획이다.

중구 관계자는 “찾아가는 마을세무사는 주민들이 세금 고민이 있을 때 곁에서 도와주는 든든한 지원군”이라며 “앞으로도 주민들이 동네에서 편리하게 세금 상담을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.


김주연 기자
