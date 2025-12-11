박영한 서울시의원, 서울시재향군인회 자문위원 공식 위촉

재향군인회 발전과 지역 안보 기반 강화에 기여한 활동 높이 평가

“향군 가족과 함께 안보와 보훈을 강화하는 데 실질적 역할 다할 것”



지난 9일 개최된 ‘2025년 서울향군 안보콘서트 및 화합 송년회’에서 서울시재향군인회 자문위원으로 공식 위촉된 박영한 의원(오른쪽)

서울시의회 박영한 의원(국민의힘, 중구 제1선거구)이 지난 9일 개최된 ‘2025년 서울향군 안보콘서트 및 화합 송년회’에서 서울시재향군인회 자문위원으로 공식 위촉됐다. 이번 위촉은 박 의원이 평소 지역 안보와 보훈 현안을 꼼꼼히 살피고, 서울향군의 활동 기반을 강화하기 위해 지속적으로 관심과 지원을 이어온 공로를 인정받아 이뤄진 것이다.이날 행사는 해군호텔에서 향군 임직원 250여 명이 참여한 가운데 진행됐다. 1부 안보콘서트에서는 문성묵 박사의 안보 강연, 우수 학생 발표, 군악대 연주 등을 통해 한반도 안보 환경을 다시 점검하고 향군의 역할을 재확인하는 시간이 마련됐다. 2부 송년행사에서는 자문위원 위촉패 수여, 주요 활동 보고, 축사, 만찬 등 향군 구성원의 화합과 사기 진작을 위한 프로그램이 이어졌다.서울향군은 박 의원에게 자문위원 위촉패를 수여하며, 향군과 지역 안보를 위해 꾸준히 기울여 온 의원의 노력을 높이 평가했다 박 의원은 향후 자문위원으로서 안보 활동, 보훈 정책, 향군 조직 활성화 등 여러 분야에서 실질적 역할을 수행할 예정이다.위촉 소감에서 박 의원은 “향군은 대한민국 안보의 버팀목이자 지역사회 안보 의식을 이끄는 핵심 조직”이라며 “저 역시 향군의 일원이라는 마음으로, 향군 가족이 나아가는 길을 함께 살피고 필요한 지원을 아끼지 않겠다. 안보와 보훈이 더욱 강화될 수 있도록 실질적인 역할을 다하겠다”고 밝혔다.한편, 행사에서는 향군 유공자 표창도 함께 진행됐으며, 내빈으로 참석한 최호정 서울시의회 의장은 향군의 공로를 인정받아 표창을 수상했다.서울향군은 이번 송년행사를 통해 올 한 해의 노고를 서로 격려하며, 2026년에도 ‘제2의 안보 보루’로서의 역할을 더욱 강화하자는 다짐을 공유하며 행사를 마무리했다.온라인뉴스팀