경남도, 190억 투입해 ‘패류 부산물 산업화 지원센터’ 구축 나서

굴 껍데기 등 패류 재활용 본격화

2028년 준공·2029년 운영 목표

화장품 원료 등 고부가가치 제품 개발



11일 경남도 해양수산국이 경남도청에서 기자회견을 열고 ‘패류 부산물 산업화 지원센터’ 건립 계획을 밝히고 있다. 2025.12.11. 경남도 제공

경남도는 굴 껍데기 등 패류 부산물을 고부가가치 산업 자원으로 전환하고자 2026년부터 3년간 190억원을 투입해 ‘패류 부산물 산업화 지원센터’를 설립한다고 11일 밝혔다.2026년 정부 예산에 패류 부산물 산업화 지원센터 설계용역 국비 5억원이 들어가면서 사업 추진이 가능해졌다.센터는 통영시에 있는 경상국립대학교 해양과학대학 터에 전체면적 4130㎡ 규모로 들어설 예정이다.건립에는 국비 95억원·지방비 95억원을 투입한다. 2028년 준공, 2029년 운영이 목표다.센터에서는 수산부산물법 시행령이 규정한 재활용 가능한 패류 6종(굴·바지락·전복·키조개·홍합·꼬막)으로 타일, 모래대체 콘크리트, 제설제, 수질 정화제, 양식사료 첨가제, 반려동물 기능성 사료, 기능성 식품·화장품 원료 등 고부가가치 제품 생산 개발을 추진한다.패류로 만든 제품·원료 활용 기준, 관리 체계를 확립하고 인체에 영향이 없는지 등도 검증한다.도는 수산 부산물 재활용 확대를 위해 ‘수산부산물법 시행령’에 패류 전종과 어류 부산물까지 포함하도록 지속 건의 중이다.2025~2026년 151억원 규모의 ‘수산부산물 재활용 규제자유특구 실증사업’도 추진하며 참치 부산물 소재화 연구와 어류 부산물 자원화 실증을 진행하고 있다.이상훈 경남도 해양수산국장은 “수산부산물을 고부가가치 자원으로 전환해 어업인 소득과 지속 가능한 해양환경을 함께 이루겠다”고 밝혔다.경남은 전국 굴 생산량의 79%, 수출액의 94%를 차지하는 대표 산지다. 지난해에는 전국 최초로 ‘굴 껍데기 자원화 시설’이 통영에 들어선 바 있다. 이곳에서는 정부·경남도 지원을 받아 굴 껍데기를 잘게 분쇄해 탈황제, 비료 등으로 만들고 있다.창원 이창언 기자