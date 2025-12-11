정윤경 경기도의회 부의장, 필리핀 민다나오 개발청 대표단 첫 방문 환대

경기도의회는 지난 10일 의회 예담채에서 정윤경 부의장(더불어민주당 군포1)이 대표로 필리핀 민다나오 개발청(MinDA) 대표단을 맞이해, 양 지역 간 협력 확대를 위한 첫 공식 논의 자리를 마련했다. 민다나오 개발청의 경기도의회 방문은 이번이 처음으로, 향후 교류 기반 조성의 출발점이 될 것으로 기대된다.
이번 접견은 대표단의 12월 8일부터 12일까지 이어지는 공식 방한 일정 중 하나로 마련됐다. 대표단은 국회 방문 일정을 마친 뒤 경기도의회를 찾았다. 특히 이번 만남은 양 기관이 처음으로 협력 의제를 공식 논의한 자리로, 실질적 지방외교의 첫 단계가 마련됐다는 점에서 의미가 크다.
이날 경기도의회에서는 정 부의장을 비롯해 최종현 더불어민주당 대표의원(수원7), 임상오 안전행정위원장(국민의힘 동두천2), 이제영 미래과학협력위원장(국민의힘 성남8)이 대표단을 영접했다. 민다나오 측에서는 레오 테레소 마그노 개발청 장관을 포함해 4개 주 주지사, 국회의원 등 총 11명이 참석했다.
정 부의장은 “대한민국 최대 광역의회인 경기도의회를 찾아주셔서 깊이 감사드린다”며 “이번 만남이 상호 이해를 넘어 청년 정책, 환경 협력, 경제·산업 등 다양한 분야에서 실질적 협력으로 이어지기를 기대한다”고 밝혔다.
온라인뉴스팀