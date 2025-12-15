‘청렴 윤리경영’ 석유공사, 감사인대회 ‘기관 대상’ 수상

서울Pn

관악S밸리 ‘특정개발진흥지구’ 서울시 승인

박공우 상임감사위원, 에너지 공기업 최초 CIA 취득 공로상 휩쓸어

한국석유공사 박공우 상임감사위원(오른쪽)이 11일 한국감사인대회에서 자랑스러운 감사인상 감사위원 부문 우수상을 수상하고 기념 촬영을 하고 있다. 한국석유공사 제공


한국석유공사가 청렴 윤리 실천 노력을 인정받아 한국감사협회 주관 ‘2025 한국감사인대회’에서 최고상인 ‘청렴윤리 부문 기관 대상’을 수상했다고 15일 밝혔다.

석유공사는 조직 내 부패 취약 분야를 선제적으로 도출하고 집중 개선해 온 노력을 높이 평가받았다. 이는 지난해 국민권익위원회 종합청렴도 평가 우수 등급(2등급) 달성의 배경이기도 하다.

기관 대상 수상과 더불어 박공우 상임감사위원은 개인 부문에서도 수상의 영예를 안았다. 박 위원장은 최근 에너지 공기업 상임감사위원 최초로 국제공인감사사(CIA) 자격을 취득하며 전문성을 강화했다. 이러한 공로로 한국감사협회의 우수상과 공공기관감사협회의 ‘공로상(청백리상)’을 연이어 수상했다.

박공우 상임감사위원은 “사전 예방 중심의 감사 체계를 고도화하여 공사의 투명성과 책임성을 기반으로 운영되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


주현진 기자
