박준희 관악구청장, ‘지방정부 우수정책’ 최우수상

‘청년친화도시’…서울 자치구 중 유일한 최우수상



박준희 관악구청장, 최우수상

박준희 관악구청장이 지난 14일 더불어민주당 참좋은지방정부위원회가 주 최한 ‘2025년 지방정부 우수정책·조례 경진대회’에서 청년 정책으로 최우수상을 받았다.

박 구청장 페이스북

박준희 서울 관악구청장이 ‘2025 지방정책 우수정책·조례 경진대회’에서 최우수상을 수상했다고 15일 밝혔다.더불어민주당 참좋은지방정부위원회는 최우수상과 우수상 수상자로 각각 광역단체장 1명과 기초자치단체장 10명을 선정하고 지난 14일 시상식을 진행했다. 관악구는 서울시 자치구 중 유일하게 기초자치단체장 부문 최우수상을 받았다.관악구는 청년 창업을 돕는 ‘관악S밸리’를 조성하고 청년이 직접 운영하는 ‘관악청년청’을 마련하는 등 청년 친화 정책을 꾸준히 추진한 청년친화도시라는 평가를 받았다. 관악구는 ‘청년특별시 관악’을 목표로 2029년까지 3대 목표, 6대 추진전략, 10개 세부과제를 완수한다는 계획이다.박 구청장은 페이스북에서 “이번 경진대회는 더불어민주당 창당 70주년을 기념하며 개최되는 대회로서 수상의 의미가 더욱 깊다”면서 “자치분권 실현을 위한 지역발전은 물론 ‘국민주권정부’의 성공을 위해 앞장서겠다”고 소감을 밝혔다.김주연 기자