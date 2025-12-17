김진경 경기도의회 의장, ‘2025 경기도체육상 시상식’ 참석… 도내 체육인들 격려



김진경 의장이 16일 경기도청 다산홀에서 열린 ‘2025 경기도체육상’ 시상식에서 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)

김진경 의장이 ‘2025 경기도체육상 시상식’에서 경기도체육대상을 받은 우상혁 선수와 김동연 경기도지사, 이원성 경기도체육회장과 함께 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)



‘2025 경기도체육상 시상식’에서 최우수선수에게 트로피를 전달한 뒤 김진경 의장과 참석자들이 함께 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김진경 경기도의회 의장(더불어민주당·시흥3)은 16일 오후 경기도청 다산홀에서 열린 ‘2025 경기도체육상’ 시상식에 참석해 도내 체육인들의 성과를 격려하고 유공자들에 대한 감사를 밝혔다.경기도체육회(회장 이원성)가 주최·주관한 이번 시상식은 각종 국내외 대회 참가자 및 도내 체육 발전을 위해 이바지한 유공자를 위해 마련됐으며, 체육진흥유공·학교체육유공·전문체육진흥·생활체육진흥·학교체육진흥 등의 부문에서 142명이 수상의 영예를 안았다.이날 기념식에서 김 의장은 축사와 함께 우승배 봉납과 체육 유공단체에 대한 표창을 수여했다.김진경 의장은 “동계체전 22연패, 부산 전국체전 종합우승 4연패 등 경기도 체육은 늘 새로운 역사를 써오고 있다”라며 “그 어떤 화려한 수식어보다 선수 여러분의 정직한 땀이 만든 결과이기에 더욱 값지고 위대하다”라고 밝혔다.이어 “여러분이 흘린 땀방울은 우리 도민에게 감동과 용기가 되었고 경기도를 하나로 묶는 단단한 매듭이 되었다”라며 “경기도의회는 선수 여러분이 더 힘차게 꿈을 향해 달려갈 수 있도록 더 세심히 살피면서 응원하겠다”라고 강조했다.온라인뉴스팀