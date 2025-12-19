김형재 서울시의원, 장애인들에게 희망과 삶의 질 높이도록 생활체육 지원 강조

김 의원, ‘2025 서울장애체육인’ 행사 참석

축사 및 제45회 전국장애인체전 준우승 축하

서울시장애인체육회 “2년 연속 참석 격려에 감사”



서울시의회 김형재 의원(국민의힘, 강남2)이 지난 17일 피스앤파크컨벤션에서 개최된 ‘2025 서울시 장애체육인의 밤’ 행사에 참석해 내외 귀빈들과 기념촬영을 하고 있다.



서울시의회 김형재 의원(국민의힘, 강남2)이 지난 17일 피스앤파크컨벤션에서 개최된 ‘2025 서울시 장애체육인의 밤’ 행사에 참석해 축사하고 있다.

서울시의회 김형재 의원(국민의힘, 강남2)은 지난 17일 용산 전쟁기념관 피스앤파크컨벤션에서 개최된 ‘2025 서울시 장애체육인의 밤’ 행사에 참석해 한 해 동안 서울시 장애체육 발전을 위해 땀 흘린 선수와 지도자들을 격려하고, 향후 적극적인 지원을 약속했다.서울시 장애인체육회(회장: 오세훈 서울시장)가 주관한 이날 행사는 2025년 한 해 동안 각종 대회에서 우수한 성적을 거두고 장애인 체육 활성화에 기여한 장애체육인들의 노고를 격려하기 위해 마련됐다.이날 행사에는 김형재 의원을 비롯해 ▲김병민 서울시 정무부시장 ▲황재연 서울시 장애인체육회 수석부회장, 25개 자치구 장애인체육회 임원, 구종원 서울시 관광체육국장 등이 참석했으며 식전공연(부채춤 공연), 홍보 동영상 시청 (장애인체육회 2025년 활동 영상) ▲환영사 ▲축사가 이어졌고, ▲시장 표창 수여 ▲의장 표창 수여 및 ▲회장 표창 수여와 만찬 및 축하공연(현악 공연) 화합의 자리로 약 2시간가량 진행됐다.서울시의회 문화체육관광위원회 위원으로서 지난해에 이어 올해 행사에도 참석한 김 의원은 먼저 지난 10월 31일부터 11월 5일까지 열린 ‘제45회 전국장애인체육대회’의 성과를 언급하며 선수단의 노고를 높이 평가했다.김 의원은 “이번 전국체전에서 우리 서울시 선수단이 개최지인 부산을 누르고 종합 2위라는 쾌거를 달성한 것에 대해 진심으로 축하드린다”며 “이러한 훌륭한 성적은 보이지 않는 곳에서 묵묵히 땀 흘려온 선수들과 지도자들의 뜨거운 열정과 노력이 있었기에 가능했다”고 감사의 뜻을 전했다.이어 김 의원은 “내년의 경우 서울시의회 차원에서‘장애인과 함께하는 시민체육대회’ 개최를 지원할 예정”이라며 “앞으로도 장애인 여러분께서 체육 활동을 통해 희망을 얻고 삶의 질을 한층 더 높일 수 있도록, 서울시의회가 항상 곁에서 든든하게 지원하겠다”고 말했다.이에 주최 측은 “연말 바쁜 의정 활동 일정 속에서도 작년에 이어 올해까지 2년 연속으로 잊지 않고 행사에 참석해 주신 데 대해 깊이 감사드린다”고 소개했고, 이날 행사에 참석한 장애체육인들도 큰 박수로 화답하며 김 의원에게 감사의 뜻을 표했다.마지막으로 김 의원은 “앞으로도 장애인 체육 현장의 목소리에 귀 기울이고, 실질적인 지원책이 마련될 수 있도록 문화체육관광위원회 위원으로서 최선을 다하겠다”며 행사 참석 소감을 밝혔다.온라인뉴스부