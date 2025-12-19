최재란 서울시의원, 양화초서 교육환경 개선 공로 인정받아

17일 양천구 양화초등학교로부터 교육환경 개선 기여 공로 인정받아 감사패 수상

“학교 발전과 교육환경 개선에 힘쓰는 것은 당연한 일”

“신뢰의 마음 나눠주셔서 깊이 감사… 현장의 목소리에 귀 기울여 교육환경 개선에 힘쓸 것”



지난 17일 양천구 양화초등학교로부터 교육환경 개선 사업 기여 공로를 인정받아 감사패를 받은 최재란 의원이 수상소감을 말하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 교육위원회 최재란 의원(더불어민주당, 비례대표)은 지난 17일 양천구 양화초등학교로부터 교육환경 개선 사업 기여 공로를 인정받아 감사패를 수상했다.이날 양화초등학교는 늘봄학교 전시·발표회에서 최 의원에게 예산 확보와 정책적 지원을 통해 학생들이 안전하고 쾌적한 교육환경 조성에 힘쓴 노고에 감사를 표했다.감사패에는 “학교 발전과 교육환경 개선을 위해 각별한 관심과 애정을 가지고 헌신적으로 힘써 주셨다”면서 “특히 예산 지원과 정책적 뒷받침을 통해 학생들의 안전하고 행복한 배움터 조성에 큰 기여를 하셨기에 깊은 감사의 마음을 담아 드린다”는 내용이 담겼다.최 의원이 2024년부터 2026년 예산 포함해, 양화초등학교 교육환경 개선에 힘쓴 내용을 살펴보면 ▲교실 환경 개선 ▲정문과 후문 교체 ▲전자칠판과 수납장 교체 ▲체육관 조도 개선 ▲체육관 바닥 교체 등 총 5억 4400만원을 지원했다.감사패를 받은 최 의원은 “학교 발전과 교육환경 개선에 힘쓰는 일은 당연한 일인데 감사패를 주셨다”면서 “아이들이 하루 대부분을 보내는 학교는 무엇보다 안전하고 쾌적해야 한다. 앞으로도 현장의 목소리를 바탕으로 교육환경 개선을 위한 예산과 정책 지원에 힘쓰겠다”고 말했다.온라인뉴스부